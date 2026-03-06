Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе

Журналист Игорь Бурбас раскрыл финансовые детали перехода полузащитника Тараса Степаненко в «Колос».

По информации источника, в ковалевском клубе действует четкий финансовый потолок зарплат, который руководство старается не превышать даже ради статусных новичков. Именно поэтому 36-летний хавбек не получит значительно более крупного контракта.

Зарплата Степаненко в «Колосе» не будет составлять более 15 тысяч долларов в месяц. Было только одно исключение – Евгений Селезнев, когда он получал около 500 тысяч гривен в 2020-21 годах.