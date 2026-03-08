Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Антунеш, Пиварич… не хотел сидеть на лавке»

Защитник «Полесья» рассказал, почему в свое время ему не удалось закрепиться в «Динамо»

Динамо. Богдан Михайличенко

Накануне матча 19-го тура «Полесье» – «Динамо» защитник житомирян Богдан Михайличенко дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua, в котором, в частности, рассказал, почему у него не получилось стать основным игроком столичного клуба.

– В «Динамо» была очень высокая конкуренция среди своих воспитанников, не говоря уже о легионерах, которые тогда выступали за команду, – сказал Михайличенко. – Я ездил с командой на сборы, но видимо, не убедил наставников. На моей позиции действовали Антунеш, потом Пиварич, поэтому было сложно пробиться на первые роли. Можно было остаться, но для себя понимал, что хочу играть, а не сидеть на скамейке запасных, поэтому решил уйти.

Отметим, что поединок в Житомире состоится сегодня. Начало встречи – в 18:00.

