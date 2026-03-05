Подрез за 56 минут с баранкой выиграла стартовый матч на турнире в Трнаве

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
05 марта 2026, 05:34
Вероника уверенно вышла во второй раунд 75-тысячника, разгромив Доминику Пирогову

ITF. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 203) удачно стартовала на турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия.

В первом круге 19-летняя украинка в двух сетах разгромила Доминику Пироговоу (Словакия, WTA 1483) за 56 минут, повесив оппонентке баранку во второй партии.

ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/16 финала

Вероника Подрез (Украина) – Доминика Пирогова (Словакия) – 6:3, 6:0

Следующей соперницей Подрез будет первая сеяная Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 115). Встреча состоится 5 марта ориентировочно в 11:00 по Киеву.

На прошлой неделе Подрез также сыграла на кортах Трнавы – тогда Вероника добралась до полуфинала, где уступила Луции Гавличковой.

Помимо Подрез, на 75-тысячнике в Словакии также выступает украинка Дарья Снигур – Снигур, которая посеяна под вторым номером, в первом раунде разгромила 6:0, 6:0 Вендулу Валдманнову и далее поборется против Валентины Ризер (Швейцария, WTA 307) [5 марта в 14:00].

Вероника Подрез ITF Трнава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
