Случился новый поворот в деле о подкупе судей Барселоной

Судебное разбирательство по резонансному «делу Негрейры» официально продлено еще на полгода. Магистрат принял решение пролонгировать сроки расследования до сентября текущего года.

Напомним, что в 2023 году в адрес футбольного клуба «Барселона» и его бывших руководителей были выдвинуты серьезные обвинения во взяточничестве. Следствие изучает законность выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который занимал пост вице-президента технического комитета судей (CTA) в Королевской федерации футбола Испании.

Судебные органы классифицируют как преступление передачу Негрейре нескольких миллионов евро из бюджета каталонского гранда в период с 2001 по 2018 год. Расследование направлено на выяснение истинных целей этих платежей и их влияния на судейство в испанском футболе.