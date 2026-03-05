Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 марта 2026, 05:10
Случился новый поворот в деле о подкупе судей Барселоной

Дело Негрейры снова в центре внимания

Случился новый поворот в деле о подкупе судей Барселоной
ФК Барселона

Судебное разбирательство по резонансному «делу Негрейры» официально продлено еще на полгода. Магистрат принял решение пролонгировать сроки расследования до сентября текущего года.

Напомним, что в 2023 году в адрес футбольного клуба «Барселона» и его бывших руководителей были выдвинуты серьезные обвинения во взяточничестве. Следствие изучает законность выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который занимал пост вице-президента технического комитета судей (CTA) в Королевской федерации футбола Испании.

Судебные органы классифицируют как преступление передачу Негрейре нескольких миллионов евро из бюджета каталонского гранда в период с 2001 по 2018 год. Расследование направлено на выяснение истинных целей этих платежей и их влияния на судейство в испанском футболе.

Хосе Мария Энрикес Негрейра Барселона судьи (арбитры) чемпионат Испании по футболу суд
Михаил Олексиенко Источник
