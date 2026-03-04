Барселона сообщила плохие новости после суперматча с Атлетико

«Барселона» потеряла сразу двух защитников после ответного полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3:0). Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.

Из-за повреждений выбыли Жюль Кунде и Алекс Бальде: у француза диагностирован разрыв подколенного сухожилия левого бедра, а у испанца – травма дистального отдела подколенного сухожилия левого бедра.

Срок восстановления первого остается неизвестным, второй же вылетел ориентировочно на четыре недели.

