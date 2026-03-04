Кубок Испании04 марта 2026, 17:08 | Обновлено 04 марта 2026, 17:41
Барселона сообщила плохие новости после суперматча с Атлетико
Травмы получили Жюль Кунде и Алекс Бальде
«Барселона» потеряла сразу двух защитников после ответного полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3:0). Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.
Из-за повреждений выбыли Жюль Кунде и Алекс Бальде: у француза диагностирован разрыв подколенного сухожилия левого бедра, а у испанца – травма дистального отдела подколенного сухожилия левого бедра.
Срок восстановления первого остается неизвестным, второй же вылетел ориентировочно на четыре недели.
Ранее экс-игрок «Барселоны» обвинил «Реал» в судейских махинациях.
