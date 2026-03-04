Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона сообщила плохие новости после суперматча с Атлетико
Кубок Испании
04 марта 2026, 17:08 | Обновлено 04 марта 2026, 17:41
1349
0

Барселона сообщила плохие новости после суперматча с Атлетико

Травмы получили Жюль Кунде и Алекс Бальде

04 марта 2026, 17:08 | Обновлено 04 марта 2026, 17:41
1349
0
Барселона сообщила плохие новости после суперматча с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine.

«Барселона» потеряла сразу двух защитников после ответного полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3:0). Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.

Из-за повреждений выбыли Жюль Кунде и Алекс Бальде: у француза диагностирован разрыв подколенного сухожилия левого бедра, а у испанца – травма дистального отдела подколенного сухожилия левого бедра.

Срок восстановления первого остается неизвестным, второй же вылетел ориентировочно на четыре недели.

Ранее экс-игрок «Барселоны» обвинил «Реал» в судейских махинациях.

По теме:
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
«Много ограблений». Экс-игрок Барсы обвинил Реал в судейских махинациях
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Алекс Бальде Жюль Кунде Барселона Барселона - Атлетико Атлетико Мадрид травма Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Барселона
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 04 марта 2026, 03:55 16
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»

Герреро не слишком результативен в Динамо

Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04 марта 2026, 00:05 13
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка

В финальном матче сыграет Атлетико

У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
Футбол | 04.03.2026, 16:59
У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04.03.2026, 07:02
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
Футбол | 04.03.2026, 11:40
Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 27
Футбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 7
Футбол
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
02.03.2026, 22:58
Футзал
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 3
Война
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
02.03.2026, 21:10
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем