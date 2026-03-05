Каррик сделал откровенное заявление после фиаско Манчестер Юнайтед
Наставник «красных дьяволов» признал, что команда разочарована качеством своей игры
Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился впечатлениями от поражения в матче против «Ньюкасла» (1:2).
В интервью TNT Sports наставник «красных дьяволов» признал, что команда разочарована качеством своей игры. По мнению Каррика, «Юнайтед» контролировал ситуацию на поле, но не сумел реализовать преимущество в ключевые моменты.
Тренер подчеркнул, что даже численное превосходство после удаления у соперника не помогло гостям, так как общий уровень их игры был недостаточно высоким.
«Мы не ищем оправданий и берем на себя полную ответственность. Проблема заключалась не в отсутствии характера – ребята хотели победить, – а именно в качестве исполнения.
«Ньюкасл» заслужил этот результат, как бы больно ни было это признавать. Мы уступили в одной встрече, но если оценивать общую картину, клуб все еще находится в выгодном положении. Теперь нам нужно сделать выводы и вернуться к работе», – резюмировал специалист.
