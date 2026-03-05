Каррик сделал откровенное заявление после фиаско Манчестер Юнайтед

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился впечатлениями от поражения в матче против «Ньюкасла» (1:2).

В интервью TNT Sports наставник «красных дьяволов» признал, что команда разочарована качеством своей игры. По мнению Каррика, «Юнайтед» контролировал ситуацию на поле, но не сумел реализовать преимущество в ключевые моменты.

Тренер подчеркнул, что даже численное превосходство после удаления у соперника не помогло гостям, так как общий уровень их игры был недостаточно высоким.