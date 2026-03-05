Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Каррик сделал откровенное заявление после фиаско Манчестер Юнайтед
Англия
05 марта 2026, 04:55
Каррик сделал откровенное заявление после фиаско Манчестер Юнайтед

Наставник «красных дьяволов» признал, что команда разочарована качеством своей игры

Каррик сделал откровенное заявление после фиаско Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился впечатлениями от поражения в матче против «Ньюкасла» (1:2).

В интервью TNT Sports наставник «красных дьяволов» признал, что команда разочарована качеством своей игры. По мнению Каррика, «Юнайтед» контролировал ситуацию на поле, но не сумел реализовать преимущество в ключевые моменты.

Тренер подчеркнул, что даже численное превосходство после удаления у соперника не помогло гостям, так как общий уровень их игры был недостаточно высоким.

«Мы не ищем оправданий и берем на себя полную ответственность. Проблема заключалась не в отсутствии характера – ребята хотели победить, – а именно в качестве исполнения.

«Ньюкасл» заслужил этот результат, как бы больно ни было это признавать. Мы уступили в одной встрече, но если оценивать общую картину, клуб все еще находится в выгодном положении. Теперь нам нужно сделать выводы и вернуться к работе», – резюмировал специалист.

Майкл Каррик Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Ньюкасл
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
