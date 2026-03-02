Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Каррик раскрыл, что изменило игру МЮ после провального старта
Англия
02 марта 2026, 02:16 | Обновлено 02 марта 2026, 02:24
Тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал успех своей команды в противостоянии с Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал волевой успех своей команды в противостоянии с «Кристал Пэлас» (2:1) в рамках 28-го тура АПЛ. Специалист отметил психологическую стойкость подопечных после неудачного старта.

«Я крайне доволен результатом и тем, как ребята отреагировали на наше заторможенное начало. Стоит отдать должное «Пэлас» – они вошли в игру очень стремительно и ярко.

Мы проявили характер и веру в собственные силы, сумев достойно завершить первый тайм. Отыгрываться после столь раннего пропущенного гола – это серьезный вызов, и иногда через это нужно пройти.

Бруну Фернандеш в очередной раз взял ответственность на себя. Дин Хендерсон известен умением отражать пенальти, так что это была захватывающая дуэль. Бруну всегда идет до конца в такие моменты. Удаление и одиннадцатиметровый стали ключевыми факторами.

Выход Беньямина Шешко в основе не был авантюрой. Это логичное решение, ведь он находится в отличных кондициях и серьезно влияет на игру в последние недели. Он адаптируется к местному футболу, и его победный мяч – это просто фантастика.

Наша задача – помогать ему, и я уверен в дальнейшем прогрессе. Что касается третьего места в таблице, то сейчас это не столь важно. Приятно там находиться, но мы нацелены на постоянное развитие», – заявил Каррик.

Манчестер Юнайтед Майкл Каррик Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: BBC
