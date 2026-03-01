МЮ продолжил беспроигрышную серию в АПЛ после Boxing Day. Сколько матчей?

Манчестер Юнайтед довел свою беспроигрышную серию в АПЛ после Boxing Day до 11 матчей.

В матче 28-го тура МЮ дома победил Кристал Пэлас со счетом 2:1.

11 матчей без поражений в АПЛ после Boxing Day – самая длинная серия среди всех команд лиги.

Состоит данная серия МЮ из 7 побед и 4 ничьих.

