Англия01 марта 2026, 20:23 |
140
0
МЮ продолжил беспроигрышную серию в АПЛ после Boxing Day. Сколько матчей?
У «красных дьяволов» самая длинная текущая серия без поражений среди всех клубов Премьер-лиги
01 марта 2026, 20:23 |
140
0
Манчестер Юнайтед довел свою беспроигрышную серию в АПЛ после Boxing Day до 11 матчей.
В матче 28-го тура МЮ дома победил Кристал Пэлас со счетом 2:1.
11 матчей без поражений в АПЛ после Boxing Day – самая длинная серия среди всех команд лиги.
Состоит данная серия МЮ из 7 побед и 4 ничьих.
Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ после Boxing Day (11)
- Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1
- Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
- Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
- Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
- Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
- Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
- Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2
- Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
- Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1
- Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 1:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 марта 2026, 18:12 1
Игрок подписал контракт с Колосом
Футбол | 01 марта 2026, 16:31 16
Судаков – травмирован
Другие виды | 01.03.2026, 10:21
Футбол | 01.03.2026, 08:23
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Комментарии 0
Популярные новости
01.03.2026, 07:03 5
01.03.2026, 00:33 2
27.02.2026, 21:06 2
28.02.2026, 05:00 2
28.02.2026, 12:19
27.02.2026, 18:04 2
28.02.2026, 02:00 1
28.02.2026, 21:39 5