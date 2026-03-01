Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МЮ продолжил беспроигрышную серию в АПЛ после Boxing Day. Сколько матчей?
Англия
01 марта 2026, 20:23 |
У «красных дьяволов» самая длинная текущая серия без поражений среди всех клубов Премьер-лиги

МЮ продолжил беспроигрышную серию в АПЛ после Boxing Day. Сколько матчей?
Манчестер Юнайтед довел свою беспроигрышную серию в АПЛ после Boxing Day до 11 матчей.

В матче 28-го тура МЮ дома победил Кристал Пэлас со счетом 2:1.

11 матчей без поражений в АПЛ после Boxing Day – самая длинная серия среди всех команд лиги.

Состоит данная серия МЮ из 7 побед и 4 ничьих.

Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ после Boxing Day (11)

  • Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1
  • Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
  • Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
  • Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
  • Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
  • Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
  • Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1
  • Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 1:0
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Boxing Day
