Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал

Известный французский тренер Зинедин Зидан поставил условие для своего возвращения в мадридский «Реал», сообщает Le Parisien.

Так, по информации источника, 53-летний специалист будет готов в третий раз возглавить «сливочных», если клуб покинут семь игроков, на которых он не рассчитывает. Их на замену француз хотел бы подписать других исполнителей.

Отмечается, что в «черный» список Зидана попал украинский вратарь Андрей Лунин, которого в его предыдущее время работы в клубе несколько раз отдавали в аренду.

Также француз хочет избавиться от защитников Франка Гарсии, Давида Алабы и Дина Хейсена, полузащитников Дани Себальоса и Браима Диаса, а также вингера Франко Мастантуоно.