Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Испания
05 марта 2026, 07:01 |
4618
2

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал

Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб

05 марта 2026, 07:01 |
4618
2 Comments
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный французский тренер Зинедин Зидан поставил условие для своего возвращения в мадридский «Реал», сообщает Le Parisien.

Так, по информации источника, 53-летний специалист будет готов в третий раз возглавить «сливочных», если клуб покинут семь игроков, на которых он не рассчитывает. Их на замену француз хотел бы подписать других исполнителей.

Отмечается, что в «черный» список Зидана попал украинский вратарь Андрей Лунин, которого в его предыдущее время работы в клубе несколько раз отдавали в аренду.

Также француз хочет избавиться от защитников Франка Гарсии, Давида Алабы и Дина Хейсена, полузащитников Дани Себальоса и Браима Диаса, а также вингера Франко Мастантуоно.

По теме:
Случился новый поворот в деле о подкупе судей Барселоной
Звездный игрок Барселоны возобновил тренировки со специальной защитой
Бразильский вингер принял неожиданное решение о своем будущем в Реале
Зинедин Зидан Андрей Лунин назначение тренера Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(121)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Война | 04 марта 2026, 09:00 1
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе

Михаилу Бойченко было 23 года

Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04 марта 2026, 07:02 32
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну

Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана

Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й
Футбол | 05.03.2026, 00:19
Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й
Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол | 04.03.2026, 07:54
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Фулхэм – Вест Хэм – 0:1. Куда выбежал голкипер? Видео гола и обзор матча
Футбол | 05.03.2026, 06:25
Фулхэм – Вест Хэм – 0:1. Куда выбежал голкипер? Видео гола и обзор матча
Фулхэм – Вест Хэм – 0:1. Куда выбежал голкипер? Видео гола и обзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Це вам не добрий Анчелотті 
Ответить
+3
zzg77
Реал без Леніна, це як хліб без солі!
Ответить
+1
Популярные новости
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 12
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 27
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 108
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем