Источник: Лунин сорвал трансфер известного вратаря в Реал

Летом 2023 года вратарь «Хетафе» Давид Сория был близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает AS.

По информации источника, этот трансфер уже был на грани согласования, но его сорвал украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин, который наотрез отказался покидать королевский клуб.

Отмечается, что Сория должен был заменить уроженца Харьковской области в «Реале». Тогдашний главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти даже давил на украинца, чтобы тот ушел, сказав ему, что не рассчитывает на него, однако тот все равно решил остаться в Мадриде.

Ранее легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо сравнил себя с Луниным.