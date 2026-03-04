Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Лунин сорвал трансфер известного вратаря в Реал
Испания
04 марта 2026, 14:27
Источник: Лунин сорвал трансфер известного вратаря в Реал

Игроком королевского клуба мог стать Давид Сория

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Сория

Летом 2023 года вратарь «Хетафе» Давид Сория был близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает AS.

По информации источника, этот трансфер уже был на грани согласования, но его сорвал украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин, который наотрез отказался покидать королевский клуб.

Отмечается, что Сория должен был заменить уроженца Харьковской области в «Реале». Тогдашний главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти даже давил на украинца, чтобы тот ушел, сказав ему, что не рассчитывает на него, однако тот все равно решил остаться в Мадриде.

Ранее легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо сравнил себя с Луниным.

mazepa1967
Лунін вибрав правильну тактику, сиджу і заробляю. Коли був він був у формі Реал не ставив в основу. Хай тепер самі шукають клуб куди продати, або платять відступні. Лунін сам собі найде клуб, або поїде на довгий відпочинок на Кариби. 
Simar_kr
Це моя лавка і я ній буду сидіти?
