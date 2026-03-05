«Мы знаем, как это работает»: Силва намекнул на заговор против Ман Сити

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва выразил резкое недовольство судейством Даррена Инглэнда в поединке против «Ноттингем Форест» (2:2).

«В этом сезоне мы уже привыкли к таким ситуациям. Все спорные решения чаще всего не в нашу пользу. Такова реальность. Я только что пересмотрел эпизод с Холандом. На мой взгляд, это пенальти. У кого-то может быть другое мнение, но что мог там сделать Эрлинг?

Мы знаем, как это работает. Наше дело – становиться лучше, потому что эти вещи мы контролировать не можем. Мы можем контролировать свою игру, и именно на ней нужно сосредоточиться», – сказал полузащитник «Сити» в эфире TNT Sports.