Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Мы знаем, как это работает»: Силва намекнул на заговор против Ман Сити
Англия
05 марта 2026, 02:56
«Мы знаем, как это работает»: Силва намекнул на заговор против Ман Сити

Бернарду Силва выразил резкое недовольство судейством в поединке против Ноттингем Форест

«Мы знаем, как это работает»: Силва намекнул на заговор против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва выразил резкое недовольство судейством Даррена Инглэнда в поединке против «Ноттингем Форест» (2:2).

«В этом сезоне мы уже привыкли к таким ситуациям. Все спорные решения чаще всего не в нашу пользу. Такова реальность. Я только что пересмотрел эпизод с Холандом. На мой взгляд, это пенальти. У кого-то может быть другое мнение, но что мог там сделать Эрлинг?

Мы знаем, как это работает. Наше дело – становиться лучше, потому что эти вещи мы контролировать не можем. Мы можем контролировать свою игру, и именно на ней нужно сосредоточиться», – сказал полузащитник «Сити» в эфире TNT Sports.

Манчестер Сити Ноттингем Форест Манчестер Сити - Ноттингем Форест Английская Премьер-лига Бернарду Силва
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
