«Мы знаем, как это работает»: Силва намекнул на заговор против Ман Сити
Бернарду Силва выразил резкое недовольство судейством в поединке против Ноттингем Форест
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва выразил резкое недовольство судейством Даррена Инглэнда в поединке против «Ноттингем Форест» (2:2).
«В этом сезоне мы уже привыкли к таким ситуациям. Все спорные решения чаще всего не в нашу пользу. Такова реальность. Я только что пересмотрел эпизод с Холандом. На мой взгляд, это пенальти. У кого-то может быть другое мнение, но что мог там сделать Эрлинг?
Мы знаем, как это работает. Наше дело – становиться лучше, потому что эти вещи мы контролировать не можем. Мы можем контролировать свою игру, и именно на ней нужно сосредоточиться», – сказал полузащитник «Сити» в эфире TNT Sports.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник оценил выход в полуфинал турнира
ЛНЗ в серии пенальти обыграл его бывший вратарь