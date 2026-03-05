Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Совпадение или проклятие Бернабеу? Реал ищет виновных в эпидемии травм
Испания
05 марта 2026, 01:19 |
52
0

Совпадение или проклятие Бернабеу? Реал ищет виновных в эпидемии травм

Семь разрывов «крестов» за короткий срок заставили руководство начать расследование

05 марта 2026, 01:19 |
52
0
Совпадение или проклятие Бернабеу? Реал ищет виновных в эпидемии травм
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» всерьез обеспокоен чередой тяжелых травм, преследующих игроков в последнее время. Руководство клуба пытается выяснить, не скрывается ли за этими инцидентами некая системная проблема, выходящая за рамки обычного невезения.

По информации El Mundo, с августа 2023 года в расположении «сливочных» зафиксировано уже семь случаев разрыва передних крестообразных связок. В список пострадавших попали Тибо Куртуа, Эдер Милитао (дважды), Дани Карвахаль, Хоан Мартинес, Давид Алаба и Родриго.

Особое внимание боссов клуба привлек тот факт, что все эти повреждения были получены исключительно на домашней арене «Сантьяго Бернабеу» или на тренировочной базе команды. В связи с этим было инициировано внутреннее расследование.

«Реал» намерен установить, существует ли связь между состоянием газона, методами физической подготовки и аномальным количеством критических травм. Сейчас работа медицинского департамента и тренеров по физподготовке находится под пристальным наблюдением.

По теме:
Гризманн принял решение о дальнейшем развитии своей карьеры
Анчелотти выступил с обращением к звезде Реала
Райо Вальекано дома разбил аутсайдера Ла Лиги
Реал Мадрид Давид Алаба Дани Карвахаль Тибо Куртуа Эдер Милитао Родриго Гоес чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: El Mundo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 04 марта 2026, 03:55 16
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»

Герреро не слишком результативен в Динамо

Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04 марта 2026, 13:41 0
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги

«Реал» уступил «Хетафе», а «Атлетико» обокрал «Овьедо»

Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Биатлон | 04.03.2026, 17:06
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Гвардиола выступил с обращением, возглавит ли он мадридский Реал
Футбол | 05.03.2026, 00:28
Гвардиола выступил с обращением, возглавит ли он мадридский Реал
Гвардиола выступил с обращением, возглавит ли он мадридский Реал
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04.03.2026, 07:26
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 27
Футбол
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 12
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
03.03.2026, 12:31 3
Футбол
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
03.03.2026, 00:41
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем