Совпадение или проклятие Бернабеу? Реал ищет виновных в эпидемии травм

Мадридский «Реал» всерьез обеспокоен чередой тяжелых травм, преследующих игроков в последнее время. Руководство клуба пытается выяснить, не скрывается ли за этими инцидентами некая системная проблема, выходящая за рамки обычного невезения.

По информации El Mundo, с августа 2023 года в расположении «сливочных» зафиксировано уже семь случаев разрыва передних крестообразных связок. В список пострадавших попали Тибо Куртуа, Эдер Милитао (дважды), Дани Карвахаль, Хоан Мартинес, Давид Алаба и Родриго.

Особое внимание боссов клуба привлек тот факт, что все эти повреждения были получены исключительно на домашней арене «Сантьяго Бернабеу» или на тренировочной базе команды. В связи с этим было инициировано внутреннее расследование.

«Реал» намерен установить, существует ли связь между состоянием газона, методами физической подготовки и аномальным количеством критических травм. Сейчас работа медицинского департамента и тренеров по физподготовке находится под пристальным наблюдением.