Испания
04 марта 2026, 16:16 | Обновлено 04 марта 2026, 16:21
У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал

Однако это был частичный разрыв, с которым можно играть

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

По информации The Athletic, вингер Реала Родриго играл с частичным разрывом связок колена с 2023 года.

Мадридский клуб и игрок тогда решили, что можно обойтись консервативным лечением, так как раньше уже были подобные примеры, хотя Родриго знал, что это может привести к полноценному разрыву связок.

Во вторник стало известно, что колено все же не выдержало, а бразильский футболист, скорее всего, выбыл до конца года.

Интересно, что с 2023 года разрывы связок колена в Реале получали Тибо Куртуа, Эдер Милитао (дважды), Даниэль Карвахаль и Давид Алаба.

Сейчас проблемы с коленом есть у Килиана Мбаппе.

По теме:
Мбаппе не согласен с Реалом. Не хотел бы играть с Манчестер Сити
«Это точно повлияет». Спортивный врач оценил травму Родриго
Раскол в Реале: часть игроков недовольна Арбелоа
Реал Мадрид Родриго Гоес Ла Лига травма
Иван Зинченко Источник: The Athletic
