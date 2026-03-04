У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
Однако это был частичный разрыв, с которым можно играть
По информации The Athletic, вингер Реала Родриго играл с частичным разрывом связок колена с 2023 года.
Мадридский клуб и игрок тогда решили, что можно обойтись консервативным лечением, так как раньше уже были подобные примеры, хотя Родриго знал, что это может привести к полноценному разрыву связок.
Во вторник стало известно, что колено все же не выдержало, а бразильский футболист, скорее всего, выбыл до конца года.
Интересно, что с 2023 года разрывы связок колена в Реале получали Тибо Куртуа, Эдер Милитао (дважды), Даниэль Карвахаль и Давид Алаба.
Сейчас проблемы с коленом есть у Килиана Мбаппе.
