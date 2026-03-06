Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко нашел чем заняться в свободное время.

Футболист разместил на своей странице в Инстаграме фотографию, как осваивает новый для себя вид спорта – падель.

В этом сезоне украинский вингер отыграл на клубном уровне 22 поединка за киевское «Динамо», в которых смог забить пять голов.

Напомним, что контракт Ярмоленко с «Динамо» действует до лета этого года. Ранее вингер заявлял, что этот сезон станет для него последним в карьере.

ФОТО. Андрей Ярмоленко уже осваивает новый вид спорта