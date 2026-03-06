Андрей Ярмоленко уже осваивает новый вид спорта
Футболист поиграл в падель
Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко нашел чем заняться в свободное время.
Футболист разместил на своей странице в Инстаграме фотографию, как осваивает новый для себя вид спорта – падель.
В этом сезоне украинский вингер отыграл на клубном уровне 22 поединка за киевское «Динамо», в которых смог забить пять голов.
Напомним, что контракт Ярмоленко с «Динамо» действует до лета этого года. Ранее вингер заявлял, что этот сезон станет для него последним в карьере.
