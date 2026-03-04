Райо Вальекано дома разбил аутсайдера Ла Лиги

В среду, 4 марта, состоялся перенесенный матч 23-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Овьедо».

Поединок принимал «Estadio de Vallecas» в Мадриде.

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0.

«Райо Вальекано» с 30 очками располагается на десятом месте турнирной таблицы. «Овьедо» с 17 очками идет последним.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Райо Вальекано – Овьедо – 3:0

Голы: де Фрутос, 44, 50 (пенальти), Альваро Гарсия, 62