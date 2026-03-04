Райо Вальекано дома разбил аутсайдера Ла Лиги
Состоялся перенесенный поединок 23-го тура чемпионата Испании
В среду, 4 марта, состоялся перенесенный матч 23-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Овьедо».
Поединок принимал «Estadio de Vallecas» в Мадриде.
Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0.
«Райо Вальекано» с 30 очками располагается на десятом месте турнирной таблицы. «Овьедо» с 17 очками идет последним.
Чемпионат Испании. 23-й тур
Райо Вальекано – Овьедо – 3:0
Голы: де Фрутос, 44, 50 (пенальти), Альваро Гарсия, 62
