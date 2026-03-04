Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райо Вальекано дома разбил аутсайдера Ла Лиги
Испания
04 марта 2026, 22:02 | Обновлено 04 марта 2026, 22:07
23
0

Райо Вальекано дома разбил аутсайдера Ла Лиги

Состоялся перенесенный поединок 23-го тура чемпионата Испании

04 марта 2026, 22:02 | Обновлено 04 марта 2026, 22:07
23
0
Райо Вальекано дома разбил аутсайдера Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Райо

В среду, 4 марта, состоялся перенесенный матч 23-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Овьедо».

Поединок принимал «Estadio de Vallecas» в Мадриде.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0.

«Райо Вальекано» с 30 очками располагается на десятом месте турнирной таблицы. «Овьедо» с 17 очками идет последним.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Райо Вальекано – Овьедо – 3:0

Голы: де Фрутос, 44, 50 (пенальти), Альваро Гарсия, 62

По теме:
ФОТО. Звезда Реала сделал подарок футболисту Ливерпуля
У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
Мбаппе не согласен с Реалом. Не хотел бы играть с Манчестер Сити
Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу Овьедо Хорхе де Фрутос
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 04 марта 2026, 15:35 19
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс

Марта стартует на тысячнике со второго раунда, Даяна в первом круге встретится с Чжан Шуай

Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04 марта 2026, 00:05 13
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка

В финальном матче сыграет Атлетико

Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон
Футбол | 04.03.2026, 21:34
Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон
Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04.03.2026, 04:02
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04.03.2026, 13:41
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 3
Война
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 45
Футбол
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем