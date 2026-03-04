ЛУПАШКО о соглашении Карпат с Рухом: «Мы потеряли конкуренцию»

Бывший тренер «Карпат» Владислав Лупашко поделился мыслями относительно сотрудничества «львов» с «Рухом» и рассказал, принесло ли это сотрудничество пользу клубу:

«Если говорить о пользе для клуба, то увидим это позже. На мой взгляд, не существует плохих игроков. Есть футболисты, которые подходят под определенный стиль игры. А игроки из «Руха» воспитывались в совсем другой специфике. Мы хотели играть в другой футбол. И они не могли реализовать себя в этой среде.

На их адаптацию требуется время. Мы постоянно слышали, что они не играют, что это проблема и что кто-то делает это намеренно – не со стороны нашего руководства, а со стороны. И это также не очень помогало – ни им, ни нам. Поэтому весь этот процесс усложнялся, а не помогал игрокам сосредоточиться на своей интеграции и улучшении. Напротив, усиливались сомнения в процессе и в том, готовы ли они играть. И это замедляло их.

Я никогда не говорил, что кто-то из игроков «Руха» плохой. Я придерживаюсь мнения, что есть футболисты, которые подходят одному тренеру и не подходят другому. И они могут ярко проявлять себя под руководством одного тренера и плохо у другого. У каждого своя специфика и свои сильные качества.

Поэтому я воспринимаю это соглашение как соглашение. Со временем все станет понятно – как оно будет функционировать дальше, каков будет направление у первой команды и кто его будет задавать. Думаю, что сейчас болельщикам не стоит его оценивать, они увидят это со временем.

Есть такое понятие как «Дуополия» – когда спорят два титана, эта конкуренция идет на пользу обоим. Когда я приходил в клуб, была бешеная конкуренция между клубами. Помню первое дерби – это было сумасшедше и как его ждали. Это украшает украинский футбол.

Мы увидим позже, насколько это сотрудничество будет полезным. Но я скажу, что мы потеряли конкуренцию, которая подпитывала львовский и украинский футбол. Эта конкуренция делала всех лучше».