  4. Легенда Днепра может быть уволен в любой момент
Украина. Премьер лига
Легенда Днепра может быть уволен в любой момент

Русол – о своем будущем

Легенда Днепра может быть уволен в любой момент
ФК Карпаты. Андрей Русол

Генеральный директор «Карпат» и бывший футболист «Днепра» Андрей Русол высказался о своем будущем в львовском клубе.

«Что касается возможности отставки – это может произойти в любой момент, такая жизнь в футболе.

Решение зависит, в частности, от общей позиции президента клуба, который ставит передо мной задачи по развитию «Карпат». Также это будет определяться результатами, которые команда покажет на поле. Я не боюсь такого развития событий и, если будет нужно, без колебаний приму это решение», – отметил Андрей Русол.

Андрей Русол чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Карпаты Львов
Mark4854590
В мене і досі перед очима, як Русол захищав дніпровських ультрас від харківських ментів
