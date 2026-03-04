Легенда Днепра может быть уволен в любой момент

Генеральный директор «Карпат» и бывший футболист «Днепра» Андрей Русол высказался о своем будущем в львовском клубе.

«Что касается возможности отставки – это может произойти в любой момент, такая жизнь в футболе.

Решение зависит, в частности, от общей позиции президента клуба, который ставит передо мной задачи по развитию «Карпат». Также это будет определяться результатами, которые команда покажет на поле. Я не боюсь такого развития событий и, если будет нужно, без колебаний приму это решение», – отметил Андрей Русол.