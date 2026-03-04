Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Одноклубник Довбика впервые стал отцом
04 марта 2026, 20:29
ФОТО. Одноклубник Довбика впервые стал отцом

Пауло Дибала принимает поздравления

ФОТО. Одноклубник Довбика впервые стал отцом
Instagram. Пауло Дибала и Ориана Сабатини

Футболист «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала вместе со своей женой, певицей и актрисой Орианой Сабатини впервые стали родителями – у пары родилась дочь.

Радостной новостью супруги поделились в социальных сетях. Сообщается, что и мама, и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Ранее пара не раз говорила о важности семьи и признавалась, что мечтает о детях.

Поклонники, футболисты и знаменитости уже поздравляют молодых родителей, желая их семье здоровья и счастья.

