Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта
Другие новости
04 марта 2026, 20:29 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 марта 2026, 20:29 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Астон Вилла – Челси

Ggbet 2.87 – 3.56 – 2.59

21:30 Манчестер Сити – Ноттингем

Ggbet 1.50 – 4.97 – 6.86

22:00 Реал Сосьедад – Атлетик

Ggbet 2.41 – 3.38 – 3.14

22:00 Лацио – Аталанта

Ggbet 3.26 – 3.15 – 2.56

22:15 Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

Ggbet 2.71 – 3.79 – 2.61

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04 марта 2026, 07:02 34
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну

Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана

Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима
Футбол | 04 марта 2026, 17:40 1
Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима
Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима

Больше 20 миллионов фунтов

Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04.03.2026, 04:02
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Война | 04.03.2026, 09:00
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 04.03.2026, 15:35
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем