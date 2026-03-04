Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
04 марта 2026, 20:12 | Обновлено 04 марта 2026, 20:26
425
2

Поединок 1/64 финала состоится 5 марта и начнется ориентировочно в 03:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта в первом круге престижного теннисного турнира Индиан Уэллс, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 52) и Чжан Шуай (WTA 62).

Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка проводит текущий сезон ниже своих возможностей, на ее счету всего четыре победы в 11 встречах на семи турнирах. Ястремская никак не может найти свою игру, из-за слабых результатов с начала года она потеряла уже 25 позиций в рейтинге.

Стоит отметить, что на стартовом турнире года в Брисбене, спортсменка выглядела неплохо, она тогда дошла до 1/8 финала, где уступила в трех сетах сильной американке Джессике Пегуле. На последнем турнире в мексиканской Мериде Даяна была пятой сеяной, но при этом проиграла уже в стартовом матче Марине Стакушич из Канады – 4:6, 3:6.

Чжан Шуай

Опытную китаянку уже можно считать почетным ветераном, ей уже 37 лет, что не мешает продолжать играть в туре. Спортсменка успела провести 14 матчей в текущем сезоне, в которых одержала восемь побед. По суть, для Чжан Шуай успешным был только последний турнир в Мериде, где она начинала с квалификации, но в итоге дошла до полуфинала, где уступила в трех сетах польке Френх – 2:6, 7:6, 3:6.

Хорошее выступление позволило подняться в рейтинге, спортсменка начинала год на 81-й строчке, а теперь идет на 19 позиций выше. Последний турнир прибавил теннисистке уверенности, однако, Индиан-Уэллс уже совсем иной уровень.

Личные встречи

В очных противостояниях китайская спортсменка ведет со счетом 3:1, если же брать встречи на харде, здесь 1:1. Последний раз спортсменки пересекались в 2022 году, в четвертьфинале травяного турнира в Бирмингеме, тогда Чжан Шуай выиграла 7:5, 6:4.

Прогноз

В противостоянии нестабильных середняков, китаянка котируется небольшим фаворитом, хотя здесь можно ждать любого исхода. Даяна должна уже приходить в себя, выстрелить на таком турнире было бы отличной реабилитацией.

Победителя этой пары в следующем круге уже ожидает Александра Эала с Филиппин. Сложно отдать кому-то в таком матче, я думаю, что борьба может затянуться, по этой причине я ставлю на тотал больше 20,5 геймов.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
05.03.2026 -
03:00
Чжан Шуай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
В останніх іграх у Даясі зникла потужність в ударах,зате помилки типу аут-сітка залишилися,гра нервова,подача погана, й саме головне не видно,що вона аналізує свою гру й проводить роботу над помилками ,навіть не знаю за рахунок чого вона може виграти...
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Тотал меньше. перемога Джан Шуай 6-4, 6-2 , тесь приблизно так.
Ответить
0
