Сергей РЕБРОВ: «К сожалению, потеряли несколько важных игроков для сборной»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился информацией о подготовке к важному поединку против Швеции в рамках полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026.

– Впереди мартовские поединки, на каком этапе подготовка национальной команды? Как происходит ваша работа за месяц до матча?

– Уже три месяца прошло, подготовка шла с самого начала, когда мы узнали, против кого будем играть. Очень важно, чтобы игроки подошли в хорошей физической форме, важно чтобы они получали практику в своих командах.

К сожалению, мы потеряли несколько важных игроков. В каком состоянии мы подойдем к игре – это очень важно. Я имею в виду футболистов, чтобы они получали практику. Особенно те, кто играет в Европе.

– Вы говорили, что хотите начать подготовку раньше? Если да, то когда? Это возможно только с участием футболистов Украинской Премьер-лиги?

– Да, оно так и будет. 19 марта играет «Шахтер», все команды, в которых есть кандидаты в сборную, сыграют свои матчи. 20 мы планируем собраться.

К сожалению, те игроки, которые играют в Европе – у них тур в субботу и воскресенье, поэтому раньше мы соберемся только с теми футболистами, которые играют в украинском чемпионате.

– Этого количества достаточно для проведения стартовых тренировок?

– Да, 100%. Мы еще можем добавить игроков молодежной команды, но это будет всего два-три дня. В любом случае, мы вызовем больше игроков, потому что первую игру пропускают Конопля и Малиновский. Поэтому будет больше игроков из украинского чемпионата, – сообщил Ребров.

Из-за дисквалификации – перебора предупреждений – в полуфинале будут отсутствовать защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля и полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский.

Форвард «Ромы» Артем Довбик и защитник нидерландского «Аякса» Александр Зинченко выбыли на длительный срок из-за травм и перенесенных операций.