Рико об ударе Рюдигера: «Мне бы за такое впаяли 10 матчей дисквалификации»
Защитник Хетафе выразил глубокое возмущение решением судейской бригады
Защитник «Хетафе» Диего Рико выразил глубокое возмущение решением судейской бригады, которая оставила без внимания агрессивное действие Антонио Рюдигера в матче Ла Лиги (1:0).
На 26-й минуте встречи Рико совершал проход по флангу и упал в единоборстве с Ардой Гюлером. Рюдигер, вклинившийся в эпизод мгновением позже, в падении ударил оппонента левым коленом сначала в плечо, а затем в челюсть. Несмотря на то что игра была остановлена для оказания медицинской помощи, арбитр Алехандро Муньис не зафиксировал фол.
«Будь ситуация зеркальной, мне бы впаяли минимум 10 матчей дисквалификации, и сезон для меня был бы окончен. Совершенно неясно, зачем нужен ВАР, если он не включается в подобные моменты.
Очевидно, что удар был нанесен умышленно. В предыдущем эпизоде у нас возник конфликт – судья свистнул фол, и Антонио что-то выговаривал мне.
В следующем же моменте, когда мяч оказался у меня, он едва не оттолкнул своего одноклубника, чтобы специально попасть мне в лицо. Если бы траектория была чуть иной, последствия могли быть фатальными», – поделился Рико в эфире COPE.
