Рико об ударе Рюдигера: «Мне бы за такое впаяли 10 матчей дисквалификации»

Защитник «Хетафе» Диего Рико выразил глубокое возмущение решением судейской бригады, которая оставила без внимания агрессивное действие Антонио Рюдигера в матче Ла Лиги (1:0).

На 26-й минуте встречи Рико совершал проход по флангу и упал в единоборстве с Ардой Гюлером. Рюдигер, вклинившийся в эпизод мгновением позже, в падении ударил оппонента левым коленом сначала в плечо, а затем в челюсть. Несмотря на то что игра была остановлена для оказания медицинской помощи, арбитр Алехандро Муньис не зафиксировал фол.

«Будь ситуация зеркальной, мне бы впаяли минимум 10 матчей дисквалификации, и сезон для меня был бы окончен. Совершенно неясно, зачем нужен ВАР, если он не включается в подобные моменты.

Очевидно, что удар был нанесен умышленно. В предыдущем эпизоде у нас возник конфликт – судья свистнул фол, и Антонио что-то выговаривал мне.

В следующем же моменте, когда мяч оказался у меня, он едва не оттолкнул своего одноклубника, чтобы специально попасть мне в лицо. Если бы траектория была чуть иной, последствия могли быть фатальными», – поделился Рико в эфире COPE.