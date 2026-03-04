Флик – о травмах двух игроков основы: «Это серьезная проблема»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выступление своих подопечных в ответном поединке полуфинала Кубка Испании против «Атлетико» (3:0, результат первой встречи – 0:4).

«Команда продемонстрировала самоотдачу и провела великолепную игру. К сожалению, четвертый мяч забить не удалось, в футболе такое случается.

Я убежден: если мы продолжим действовать в таком стиле, остановить нас будет практически невозможно.

Однако омрачают ситуацию новые повреждения – Жюль Кунде и Алекс Бальде выбыли из строя. Это серьезная проблема, которой я совсем не рад.

Предстоит детальный разговор с медиками и специалистами по физподготовке: нам нужно понять, как избежать потери сразу трех футболистов за одну неделю», – подчеркнул Флик.