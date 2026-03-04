Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик – о травмах двух игроков основы: «Это серьезная проблема»
Кубок Испании
04 марта 2026, 01:44 | Обновлено 04 марта 2026, 01:46
Флик – о травмах двух игроков основы: «Это серьезная проблема»

Тренер прокомментировал результат полуфинала Кубка Испании против Атлетико

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выступление своих подопечных в ответном поединке полуфинала Кубка Испании против «Атлетико» (3:0, результат первой встречи – 0:4).

«Команда продемонстрировала самоотдачу и провела великолепную игру. К сожалению, четвертый мяч забить не удалось, в футболе такое случается.

Я убежден: если мы продолжим действовать в таком стиле, остановить нас будет практически невозможно.

Однако омрачают ситуацию новые повреждения – Жюль Кунде и Алекс Бальде выбыли из строя. Это серьезная проблема, которой я совсем не рад.

Предстоит детальный разговор с медиками и специалистами по физподготовке: нам нужно понять, как избежать потери сразу трех футболистов за одну неделю», – подчеркнул Флик.

По теме:
Барселона – Атлетико – 3:0 (3:4). В шаге от ремонтады. Видео голов и обзор
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
ВИДЕО. Надо еще один. Берналь оформил дубль в ворота Атлетико
Ханс-Дитер Флик Барселона Жюль Кунде Алекс Бальде Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
