Голевая перестрелка. Сенсация: ПСВ не сумел выйти в финал Кубка Нидерландов

В полуфинале Кубка Нидерландов Неймеген сенсационно одолел ПСВ и пробился в финал турнира.

Матч, который состоялся 3 марта на стадионе де Гофферт, завершился победой хозяев со счетом 3:2.

На 6-й минуте Брайан Линссен открыл счет для хозяев. Однако ПСВ быстро ответил. Исмаэль Сайбари сравнял после передачи Ивана Перишича, а вскоре Деннис Ман вывел гостей вперед (2:1). Перед перерывом Эласар Даса восстановил паритет, сделав счет 2:2.

Во втором тайме решающим стал эпизод на 61-й минуте, когда Башар Онал забил третий мяч для Неймегена. ПСВ пытался спастись, однако хозяева удержали минимальное преимущество (3:2).

В финале Неймеген сыграет против победителя пары АЗ Алкмар – Телстар (4 марта).

Кубок Нидерландов. Полуфинал, 3 марта

НЕК Неймеген – ПСВ – 3:2

Голы: Линссен, 6, Даса, 37, Онал, 61 – Сайбари, 16, Ман, 20

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея