Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голевая перестрелка. Сенсация: ПСВ не сумел выйти в финал Кубка Нидерландов
Кубок Нидерландов
НЕК Неймеген
03.03.2026 21:00 – FT 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
04 марта 2026, 00:12 | Обновлено 04 марта 2026, 00:19
107
0

Голевая перестрелка. Сенсация: ПСВ не сумел выйти в финал Кубка Нидерландов

Неймеген победил фаворита со счетом 3:2 и сыграет в поединке за трофей

04 марта 2026, 00:12 | Обновлено 04 марта 2026, 00:19
107
0
Голевая перестрелка. Сенсация: ПСВ не сумел выйти в финал Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Кубка Нидерландов Неймеген сенсационно одолел ПСВ и пробился в финал турнира.

Матч, который состоялся 3 марта на стадионе де Гофферт, завершился победой хозяев со счетом 3:2.

На 6-й минуте Брайан Линссен открыл счет для хозяев. Однако ПСВ быстро ответил. Исмаэль Сайбари сравнял после передачи Ивана Перишича, а вскоре Деннис Ман вывел гостей вперед (2:1). Перед перерывом Эласар Даса восстановил паритет, сделав счет 2:2.

Во втором тайме решающим стал эпизод на 61-й минуте, когда Башар Онал забил третий мяч для Неймегена. ПСВ пытался спастись, однако хозяева удержали минимальное преимущество (3:2).

В финале Неймеген сыграет против победителя пары АЗ Алкмар – Телстар (4 марта).

Кубок Нидерландов. Полуфинал, 3 марта

НЕК Неймеген – ПСВ – 3:2

Голы: Линссен, 6, Даса, 37, Онал, 61 – Сайбари, 16, Ман, 20

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Башар Онал (НЕК Неймеген), асcист Noe Lebreton.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Элиэзер Даса (НЕК Неймеген), асcист Кодаи Сано.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (ПСВ Эйндховен).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен), асcист Иван Перишич.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Линссен (НЕК Неймеген).
По теме:
Комо – Интер – 0:0. Полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Кубок Нидерландов по футболу ПСВ НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Телстар видео голов и обзор Исмаэль Сайбари Деннис Ман Иван Перишич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
Футбол | 03 марта 2026, 22:45 0
ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико

Марк Берналь забил на 30-й минуте встречи

Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Футбол | 03 марта 2026, 19:57 153
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом

Киевляне забили голы во втором тайме

У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Футбол | 03.03.2026, 00:05
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 03.03.2026, 06:55
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Баскетбол | 02.03.2026, 23:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 10
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 6
Футбол
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 15
Олимпийские игры
Магучих отреагировала на то, что Бубка молчит о войне в Украине
Магучих отреагировала на то, что Бубка молчит о войне в Украине
02.03.2026, 04:42 22
Другие виды
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем