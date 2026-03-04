Владислав Ванат составил компанию Ламину Ямалю

В воскресенье, 1 марта, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Сельта». Подопечные Мичела потерпели поражение со счетом 1:2.

Автором единственного забитого мяча в составе каталонской команды стал форвард сборной Украины Владислав Ванат, который отправил мяч в ворота соперника на 35-й минуте.

24-летний футболист составил кампанию вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Испании, учитывая голы в 2026 году – оба записали на свой счет по шесть результативных ударов.

Ямаль и Ванат делят второе место по этому показателю – лидером гонки является нападающий «Мальорки» и сборной Косова Ведат Мурики, в активе которого семь забитых мячей.

В следующем туре «Жирона» на выезде сыграет против «Леванте» – поединок 27-го тура состоится 7 марта.