Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав Ванат составил компанию Ламину Ямалю
Испания
04 марта 2026, 10:00 | Обновлено 04 марта 2026, 10:13
268
0

Владислав Ванат составил компанию Ламину Ямалю

Форвард сборной Украины и футболист «Барселоны» забили по шесть голов в 2026 году в чемпионате

04 марта 2026, 10:00 | Обновлено 04 марта 2026, 10:13
268
0
Владислав Ванат составил компанию Ламину Ямалю
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В воскресенье, 1 марта, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Сельта». Подопечные Мичела потерпели поражение со счетом 1:2.

Автором единственного забитого мяча в составе каталонской команды стал форвард сборной Украины Владислав Ванат, который отправил мяч в ворота соперника на 35-й минуте.

24-летний футболист составил кампанию вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Испании, учитывая голы в 2026 году – оба записали на свой счет по шесть результативных ударов.

Ямаль и Ванат делят второе место по этому показателю – лидером гонки является нападающий «Мальорки» и сборной Косова Ведат Мурики, в активе которого семь забитых мячей.

В следующем туре «Жирона» на выезде сыграет против «Леванте» – поединок 27-го тура состоится 7 марта.

По теме:
Жирона отреагировала на гол Ваната, который забил в двух матчах подряд
Раскол в Реале: часть игроков недовольна Арбелоа
Рико об ударе Рюдигера: «Мне бы за такое впаяли 10 матчей дисквалификации»
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Сельта Владислав Ванат Ламин Ямаль Ведат Мурики
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 03 марта 2026, 18:12 16
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»

Герреро не слишком результативен в Динамо

Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04 марта 2026, 07:02 8
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну

Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана

МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
Футбол | 03.03.2026, 12:31
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
Миколенко узнал свою оценку после победы Эвертона в матче Премьер-лиги
Футбол | 04.03.2026, 08:00
Миколенко узнал свою оценку после победы Эвертона в матче Премьер-лиги
Миколенко узнал свою оценку после победы Эвертона в матче Премьер-лиги
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04.03.2026, 00:05
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29 1
Футбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
02.03.2026, 22:58
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 22
Футбол
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
02.03.2026, 09:45 23
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 5
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем