Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 13:47
Рух из-за травмы потерял еще одного защитника

Денис Слюсар не поможет команде Ивана Федика в игре 19-го тура чемпионата Украины

Рух из-за травмы потерял еще одного защитника
ФК Рух Львов. Денис Слюсар

Как стало известно Sport.ua, в поединке 19 тура УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 9 марта, львовскому «Руху» не поможет универсал Денис Слюсар, который может надежно сыграть в центре обороны и опорной зоне полузащиты.

По имеющейся информации, в предыдущем календарном матче с «Оболонью» Слюсар в середине первого тайма повредил голеностоп и вынужден был попросить замену.

Это серьезная потеря для «Руха», тем более что в лазарете находится еще один ключевой защитник Юрий Копына. В текущем сезоне Слюсар принял участие в 16 поединках в чемпионате.

Сейчас подопечные Ивана Федыка занимают 11-е место, набрав 19 очков.

Ранее защитник «Руха» прокомментировал поражение от «Оболони».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Денис Слюсар Металлист 1925 Юрий Копына травма
