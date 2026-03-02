Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай КИРИЧОК: «Обе команды большую часть матча не могли связать игру»
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 11:25 |
87
0

Николай КИРИЧОК: «Обе команды большую часть матча не могли связать игру»

Защитник «Руха» прокомментировал поражение от «Оболони»

02 марта 2026, 11:25 |
87
0
Николай КИРИЧОК: «Обе команды большую часть матча не могли связать игру»
ФК Рух. Николай Киричок

Украинский защитник «Руха» Николай Киричок прокомментировал поражение от «Оболони» (0:1) в матче УПЛ:

– У нас было много хороших моментов в конце матча, но нам нужно лучше реализовывать свои возможности. Будем над этим работать. Соперник сел в оборону и хотел сохранить результат – заработать 3 очка.

Обе команды большую часть матча не могли связать игру, было мало коротких передач, все действовали как можно проще. Особенно это было заметно в первом тайме, где почти не было моментов.

К сожалению, команда сегодня уступила, и я беру на себя вину за это. В эпизоде с пропущенным голом я проиграл борьбу Денису Устименко. Пытался не дать ему развернуться и не ожидал, что нападающий сможет так пробить. Обидно, что так случилось.

По теме:
Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо
Полтава и Кудровка выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Полегенько дебютировал в 9-м для себя клубе УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух
Даниил Кирияка Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01 марта 2026, 10:21 104
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Виктория Бущан раскритиковала спортсмена

МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Футбол | 01 марта 2026, 15:13 8
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»

Португалец высказался о Джанлуке Престианни

Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Бокс | 02.03.2026, 02:22
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси
Футбол | 02.03.2026, 08:53
МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси
МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 42
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 19
Бокс
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
28.02.2026, 19:28
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 49
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем