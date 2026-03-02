Николай КИРИЧОК: «Обе команды большую часть матча не могли связать игру»

Украинский защитник «Руха» Николай Киричок прокомментировал поражение от «Оболони» (0:1) в матче УПЛ:

– У нас было много хороших моментов в конце матча, но нам нужно лучше реализовывать свои возможности. Будем над этим работать. Соперник сел в оборону и хотел сохранить результат – заработать 3 очка.

Обе команды большую часть матча не могли связать игру, было мало коротких передач, все действовали как можно проще. Особенно это было заметно в первом тайме, где почти не было моментов.

К сожалению, команда сегодня уступила, и я беру на себя вину за это. В эпизоде с пропущенным голом я проиграл борьбу Денису Устименко. Пытался не дать ему развернуться и не ожидал, что нападающий сможет так пробить. Обидно, что так случилось.