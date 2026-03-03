У Челси самые тяжелые соперники среди всех клубов в конце сезона в АПЛ
С кем осталось сыграть команде Росеньора до конца чемпионата? Какие соперники у конкурентов?
Челси, согласно статистическому порталу Transfermarkt, имеет самых сложных соперников среди всех команд АПЛ, с которыми лондонцам предстоит сыграть до конца текущего сезона.
Сложность соперников посчитана как среднее место в турнирной таблице после 28 сыгранных туров.
Челси, согласно этому подсчету, осталось сыграть с 10 командами, занимающими среднее 9.1 место в чемпионате.
Ни у одного другого клуба в лиге нет более сложного календаря.
Команда Росеньора в последних 10 турах сыграет с Астон Виллой, Ньюкаслом, Эвертоном, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Брайтоном, Ноттингем Форест, Ливерпулем, Тоттенхэмом и Сандерлендом.
Что же касается претендентов на чемпионство?
Арсеналу предстоит еще сыграть с 9 соперниками, занимающими среднее 11.6 место. Этими оппонентами «канониров» будут Брайтон, Эвертон, Борнмут, Манчестер Сити, Ньюкасл Юнайтед, Фулхэм, Вест Хэм Юнайтед, Бернли и Кристал Пэлас.
У Манчестер Сити календарь оставшихся матчей несколько сложнее. «Горожанам» нужно сыграть еще с 10 командами со средним местом 10.4. Соперники МС: Ноттингем Форест, Вест Хэм Юнайтед, Челси, Арсенал, Бернли, Эвертон, Брентфорд, Борнмут, Астон Вилла и Кристал Пэлас.
Среднее место в турнирной таблице соперников каждой команды АПЛ в оставшихся матчах до конца сезона
- 9.1 – Челси
- 9.3 – Вест Хэм Юнайтед
- 9.4 – Ноттингем Форест
- 9.5 – Кристал Пэлас
- 9.7 – Бернли
- 9.8 – Ливерпуль
- 10.0 – Борнмут
- 10.0 – Эвертон
- 10.0 – Манчестер Юнайтед
- 10.1 – Ньюкасл Юнайтед
- 10.4 – Брентфорд
- 10.4 – Манчестер Сити
- 10.7 – Астон Вилла
- 11.0 – Брайтон
- 11.2 – Тоттенхэм Хотспур
- 11.3 – Сандерленд
- 11.4 – Фулхэм
- 11.6 – Арсенал
- 12.4 – Вулверхэмптон
- 13.0 – Лидс Юнайтед
