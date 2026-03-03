У Челси самые тяжелые соперники среди всех клубов в конце сезона в АПЛ

Челси, согласно статистическому порталу Transfermarkt, имеет самых сложных соперников среди всех команд АПЛ, с которыми лондонцам предстоит сыграть до конца текущего сезона.

Сложность соперников посчитана как среднее место в турнирной таблице после 28 сыгранных туров.

Челси, согласно этому подсчету, осталось сыграть с 10 командами, занимающими среднее 9.1 место в чемпионате.

Ни у одного другого клуба в лиге нет более сложного календаря.

Команда Росеньора в последних 10 турах сыграет с Астон Виллой, Ньюкаслом, Эвертоном, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Брайтоном, Ноттингем Форест, Ливерпулем, Тоттенхэмом и Сандерлендом.

Что же касается претендентов на чемпионство?

Арсеналу предстоит еще сыграть с 9 соперниками, занимающими среднее 11.6 место. Этими оппонентами «канониров» будут Брайтон, Эвертон, Борнмут, Манчестер Сити, Ньюкасл Юнайтед, Фулхэм, Вест Хэм Юнайтед, Бернли и Кристал Пэлас.

У Манчестер Сити календарь оставшихся матчей несколько сложнее. «Горожанам» нужно сыграть еще с 10 командами со средним местом 10.4. Соперники МС: Ноттингем Форест, Вест Хэм Юнайтед, Челси, Арсенал, Бернли, Эвертон, Брентфорд, Борнмут, Астон Вилла и Кристал Пэлас.

Среднее место в турнирной таблице соперников каждой команды АПЛ в оставшихся матчах до конца сезона