  У Челси самые тяжелые соперники среди всех клубов в конце сезона в АПЛ
Англия
03 марта 2026, 12:56 | Обновлено 03 марта 2026, 12:57
С кем осталось сыграть команде Росеньора до конца чемпионата? Какие соперники у конкурентов?

У Челси самые тяжелые соперники среди всех клубов в конце сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси, согласно статистическому порталу Transfermarkt, имеет самых сложных соперников среди всех команд АПЛ, с которыми лондонцам предстоит сыграть до конца текущего сезона.

Сложность соперников посчитана как среднее место в турнирной таблице после 28 сыгранных туров.

Челси, согласно этому подсчету, осталось сыграть с 10 командами, занимающими среднее 9.1 место в чемпионате.

Ни у одного другого клуба в лиге нет более сложного календаря.

Команда Росеньора в последних 10 турах сыграет с Астон Виллой, Ньюкаслом, Эвертоном, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Брайтоном, Ноттингем Форест, Ливерпулем, Тоттенхэмом и Сандерлендом.

Что же касается претендентов на чемпионство?

Арсеналу предстоит еще сыграть с 9 соперниками, занимающими среднее 11.6 место. Этими оппонентами «канониров» будут Брайтон, Эвертон, Борнмут, Манчестер Сити, Ньюкасл Юнайтед, Фулхэм, Вест Хэм Юнайтед, Бернли и Кристал Пэлас.

У Манчестер Сити календарь оставшихся матчей несколько сложнее. «Горожанам» нужно сыграть еще с 10 командами со средним местом 10.4. Соперники МС: Ноттингем Форест, Вест Хэм Юнайтед, Челси, Арсенал, Бернли, Эвертон, Брентфорд, Борнмут, Астон Вилла и Кристал Пэлас.

Среднее место в турнирной таблице соперников каждой команды АПЛ в оставшихся матчах до конца сезона

  • 9.1 – Челси
  • 9.3 – Вест Хэм Юнайтед
  • 9.4 – Ноттингем Форест
  • 9.5 – Кристал Пэлас
  • 9.7 – Бернли
  • 9.8 – Ливерпуль
  • 10.0 – Борнмут
  • 10.0 – Эвертон
  • 10.0 – Манчестер Юнайтед
  • 10.1 – Ньюкасл Юнайтед
  • 10.4 – Брентфорд
  • 10.4 – Манчестер Сити
  • 10.7 – Астон Вилла
  • 11.0 – Брайтон
  • 11.2 – Тоттенхэм Хотспур
  • 11.3 – Сандерленд
  • 11.4 – Фулхэм
  • 11.6 – Арсенал
  • 12.4 – Вулверхэмптон
  • 13.0 – Лидс Юнайтед
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал Лондон Манчестер Сити статистика
