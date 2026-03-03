Украина – Англия. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
03 марта 2026, 12:19 | Обновлено 03 марта 2026, 12:44
3 марта в 19:00 в Анталии пройдет матч квалификации женского чемпионата мира

УАФ

Женская сборная Украины стартует в квалификации к чемпионату мира 2027 по футболу.

3 марта в 19:00 женская сборная Украины сыграет против команды Англии. Игра пройдет в турецкой Анталье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за травм не могут помочь команде Даяна Семкив и Соломия Купьяк. Главный тренер сборной Украины Ия Андрущак довызвала в состав команды Ирину Котяш из Колоса и Ирину Подольскую из Металлиста 1925.

В группе A3 выступают: Испания, Англия, Исландия, Украина. Далее 7 марта украинки сыграют против команды Испании, поединок также состоится в Анталье (Турция).

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Боклач (Нант, Франция), Дарина Бондарчук (Металлист 1925 Харьков), Екатерина Самсон (Систерс Одесса), Дарья Келюшик (Колос Ковалевка).

Защитники: Екатерина Корсун (Славия, Чехия), Любовь Шматко (Фомгет, Турция), Ирина Подольская, Ольга Басанская, Яна Котик, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (все – Металлист 1925 Харьков).

Полузащитники: Ирина Котяш, Светлана Когут (обе – Колос Ковалевка), Яна Калинина (Систерс Одесса), Лидия Заборовец, Анна Петрик, Виктория Гирин, Вероника Андрухив (все – Металлист 1925 Харьков).

Нападающие: Роксолана Кравчук (Славия, Чехия), Инна Глущенко (Лилль, Франция), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Николь Козлова (Глазго Сити, Шотландия), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада), Дарья Ивкова (Систерс Одесса).

