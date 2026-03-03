Ия АНДРУЩАК: «В сборной вынужденно провели два кадровых изменения»

3 марта в 19:00 женская сборная Украины в турецкой Анталье начнет свой путь в отборе к чемпионату мира 2027.

Накануне стартового матча против сборной Англии на вопросы ответила главный тренер сине-желтой сборной Ия Андрущак.

– Начинается отбор. Какую цель ставите перед собой?

– Цель в этом отборе – бороться за выход на чемпионат мира. Далее мы уже разделяем цель на элементы. Это конкретно подготовка к каждому матчу и совершенствование наших действий в каждой фазе игры.

– Соперники на старте вашей каденции очень серьезные. Вам это скорее нравится или нет?

– У этой медали две стороны. Конечно, получить на старте таких топовых соперников – это нелегкое испытание. С другой стороны, мне нравится этот вызов, потому что в этих матчах мы получим ответы на все вопросы относительно наших возможностей на этом этапе.

– Схема отбора интересная. За какое место реально бороться на первом этапе?

– Я считаю, что нам по силам бороться за третью ступеньку в группе. Это даст шанс попасть, скажем так, на менее сильного соперника в первом плей-офф.

– Какая кадровая ситуация перед матчем с Англией? Кого не хватает сборной, все ли здоровы?

– Конечно, не хватает нашего капитана Дарьи Апанащенко. Из-за мышечных повреждений вынуждены были покинуть расположение сборной Даяна Семкив и Соломия Купяк. Но мы смогли довызвать Ирину Котяш и Ирину Подольскую. Также у Любови Шматко было повреждение, но сегодня она уже была в общей группе.

– Какая атмосфера перед встречей с победителем двух последних Евро? Есть определенный страх у девушек?

– Конечно, у нас немного опыта матчей на таком уровне. Мы с тренерским штабом стараемся вселить уверенность в девушек. Мое личное внутреннее желание – чтобы они были смелыми в каждом игровом эпизоде и наслаждались такими матчами.