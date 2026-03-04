Игорь Суркис нашел виновных в Динамо и решил их наказать

Стали известны причины проблем с газоном на стадионе Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского.

По информации ТаТоТаке, начиная с ноября прошлого года поле регулярно заливали водой, в частности во время матчей «Зари» и «Динамо» Киев. Из-за этого, учитывая гибридное покрытие, трава фактически сгнила.

Источник отмечает, что ответственные лица были оштрафованы, однако клуб не может применять санкции к представителям других команд.

В то же время сами футболисты считают, что с учетом погодных условий состояние поля является приемлемым.