Суркис не решился уволить легенду Динамо. Он остался в клубе
Колоша не уходил в отставку
Информация о якобы увольнении главного агронома стадиона Динамо имени Валерия Лобановского Анатолия Колоши не соответствует действительности, сообщает Dynamo.kiev.ua.
Как отмечает источник, 74-летний специалист продолжает занимать свою должность и в настоящее время находится в отпуске.
Колоша более 40 лет занимался футбольными полями клуба и базой в Конча-Заспе. В свое время специалиста в структуру киевлян пригласил Валерий Лобановский.
Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского.
