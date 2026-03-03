Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис не решился уволить легенду Динамо. Он остался в клубе
Украина. Премьер лига
Суркис не решился уволить легенду Динамо. Он остался в клубе

Колоша не уходил в отставку

Суркис не решился уволить легенду Динамо. Он остался в клубе
ФК Динамо. Анатолий Колоша

Информация о якобы увольнении главного агронома стадиона Динамо имени Валерия Лобановского Анатолия Колоши не соответствует действительности, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Как отмечает источник, 74-летний специалист продолжает занимать свою должность и в настоящее время находится в отпуске.

Колоша более 40 лет занимался футбольными полями клуба и базой в Конча-Заспе. В свое время специалиста в структуру киевлян пригласил Валерий Лобановский.

Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

По теме:
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Легенда Ворсклы: «Ситуация в клубе критическая»
Динамо Киев Валерий Лобановский чемпионат Украины по футболу отставка газон Анатолий Колоша Украинская Премьер-лига стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Тоді логічно припустити, що Суркіс сам сів в калошу. Другими словами вирішив зекономити на підготовці газону , а вийшло боком.
Ответить
0
DK2025
Нормально. ВСЯ информация спорт уа на этот счёт, ранее опубликованная - фейки. Было ожидаемо
Ответить
-1
