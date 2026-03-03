Суркис не решился уволить легенду Динамо. Он остался в клубе

Информация о якобы увольнении главного агронома стадиона Динамо имени Валерия Лобановского Анатолия Колоши не соответствует действительности, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Как отмечает источник, 74-летний специалист продолжает занимать свою должность и в настоящее время находится в отпуске.

Колоша более 40 лет занимался футбольными полями клуба и базой в Конча-Заспе. В свое время специалиста в структуру киевлян пригласил Валерий Лобановский.

