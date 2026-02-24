Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 21:02 |
5063
7

Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами

Главный агроном клуба Анатолий Колоша покинул киевский клуб

24 февраля 2026, 21:02 |
5063
7 Comments
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
стадион Динамо им. Валерия Лобановского

Киевское «Динамо» столкнулось с проблемами после возобновления чемпионата Украины по футболу – поле на домашнем стадионе «Динамо» имени Лобановского было в плохом состоянии.

Как отмечает источник, причина неудовлетворительного качества газона на стадионе – человеческий фактор. Многолетний главный агроном клуба и один из лучших специалистов в своей области, легендарный Анатолий Колоша был заменен на нового агронома, который имел свои взгляды на подготовку газона.

Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

По теме:
ЛНЗ понес серьезную кадровую потерю
Поражение от Динамо. Рух провел юбилейный матч в УПЛ
Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпаты? Меня спрашивали, не сошел ли я с ума»
Анатолий Колоша Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(91)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико с хет-триком Серлота и ассистом Облака выбил Брюгге из ЛЧ
Футбол | 24 февраля 2026, 21:40 0
Атлетико с хет-триком Серлота и ассистом Облака выбил Брюгге из ЛЧ
Атлетико с хет-триком Серлота и ассистом Облака выбил Брюгге из ЛЧ

Матч завершился со счетом 4:1

Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Футбол | 24 февраля 2026, 00:00 25
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче

Каталонцы и «Алавес» разделили очки

Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Футбол | 24.02.2026, 15:00
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
Футбол | 24.02.2026, 17:10
Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Футбол | 24.02.2026, 04:19
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ігор Сірий
Анатолій Колоша справжній майстер своєї справи. Не наведена у статті причина заміни. Можливо сам попросив, адже вік дуже поважний.
Ответить
+4
NikoKam1969
Це було відчутно у матчі з Рухом. Грали ніби на городі. 
Ответить
+1
AVTO
короче, все буде як завжди.
Знайшли крайнього.
Але так не працює шановні
Просто скажіть що бабки не давали шоб газон тримати у формі
Ответить
0
AK.228
Ааааа… все ясно 
Ответить
-5
AK.228
Ааааа… все ясно 
Ответить
-6
Singularis
Ответить
-8
Эгоист
На таком пафосном огороде только в калошах и играть☝️ 
Ответить
-9
Популярные новости
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38 1
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
23.02.2026, 07:07 5
Олимпийские игры
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 6
Футбол
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 19
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем