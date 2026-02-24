Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Главный агроном клуба Анатолий Колоша покинул киевский клуб
Киевское «Динамо» столкнулось с проблемами после возобновления чемпионата Украины по футболу – поле на домашнем стадионе «Динамо» имени Лобановского было в плохом состоянии.
Как отмечает источник, причина неудовлетворительного качества газона на стадионе – человеческий фактор. Многолетний главный агроном клуба и один из лучших специалистов в своей области, легендарный Анатолий Колоша был заменен на нового агронома, который имел свои взгляды на подготовку газона.
Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского.
Знайшли крайнього.
Але так не працює шановні
Просто скажіть що бабки не давали шоб газон тримати у формі