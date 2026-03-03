Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
03 марта 2026, 05:50
Звезда Баварии выбирает между АПЛ и грандами Серии А

Леон Горецка попал в сферу интересов сразу трех итальянских клубов

Звезда Баварии выбирает между АПЛ и грандами Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка попал в сферу интересов сразу трех итальянских грандов: «Интера», «Милана» и «Ювентуса». Топ-клубы Серии А рассматривают вариант с приглашением 31-летнего немецкого хавбека следующим летом, когда он получит статус свободного агента.

Сам футболист не спешит принимать предложение из Италии. Горецка намерен рассмотреть варианты на Апеннинах только в том случае, если не удастся договориться с представителями английской Премьер-лиги.

Главным фаворитом в борьбе за игрока считается лондонский «Арсенал». «Канониры» проявляли активность еще в зимнее трансферное окно, однако тогда Леон принял решение остаться в Мюнхене и честно доработать свой контракт до конца.

Помимо «Арсенала», интерес к полузащитнику проявляет «Тоттенхэм». Однако Горецка нацелен исключительно на команды, выступающие в Лиге чемпионов, поэтому вариант с «канонирами» кажется ему наиболее привлекательным. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги немец провел 21 поединок, записав на свой счет 2 забитых мяча.

