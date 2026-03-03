Бавария нацелилась на молодого таланта лиссабонской Бенфики

Мюнхенская «Бавария» активно ищет усиление для правого фланга обороны, сообщает инсайдер Sky Sport Флориан Плеттенберг.

В шорт-лист немецкого гранда на летнее трансферное окно попал Даниэль Банжаки, выступающий за лиссабонскую «Бенфику». Мюнхенский клуб проявляет предметный интерес к игроку, а сам футболист и его официальные представители уже получили соответствующее уведомление о намерениях «Баварии».

Тем не менее основной целью мюнхенцев на позицию правого латераля остается Гивайро Рид из «Фейеноорда». На текущий момент никаких конкретных договоренностей по его переходу не достигнуто.

Банжаки является частью структуры «Бенфики» с июля 2018 года. Его текущее соглашение с португальским клубом действует до 30 июня 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро. В нынешнем сезоне Даниэл принял участие в 3 поединках за основной состав «орлов».