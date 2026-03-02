Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария ведет переговоры с одним из лучших форвардов мира
Германия
02 марта 2026, 15:22 | Обновлено 02 марта 2026, 16:38
Бавария ведет переговоры с одним из лучших форвардов мира

Мюнхенский клуб намерен продлить сотрудничество с английским нападающим Гарри Кейном

02 марта 2026, 15:22 | Обновлено 02 марта 2026, 16:38
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Немецкая «Бавария» планирует сохранить форварда сборной Англии Гарри Кейна и продлить с ним сотрудничество еще на пару сезонов. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Мюнхенский клуб достиг соглашения о пролонгации контракта с защитником Упамекано и теперь считает приоритетом переговоры с 32-летним нападающим.

Спортивный директор чемпионов Германии считает Кейна ключевой фигурой в построении долгосрочного спортивного проекта. Стороны обсуждают финансовые условия нового контракта.

Нынешнее соглашение Гарри с «Баварией» истекает в июне 2027 года.

Кейн перебрался в чемпионат Германии в августе 2023-го из английского «Тоттенхэма». В составе мюнхенского клуба форвард 133 матча, забил 130 голов и оформил 31 ассист.

В сезоне 2025/26 Кейн записал на свой счет 45 результативных ударов и пять голевых передач в 37 играх.

Николай Тытюк
ivankondrat96
З великою ймовірністю домовляться. Кейн наче нікуди не збирається, та і гроші у Баварії є
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
А чего когда покупали его то подписали на четыре года а не на пять?
Ответить
0
