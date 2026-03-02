Бавария ведет переговоры с одним из лучших форвардов мира

Немецкая «Бавария» планирует сохранить форварда сборной Англии Гарри Кейна и продлить с ним сотрудничество еще на пару сезонов. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Мюнхенский клуб достиг соглашения о пролонгации контракта с защитником Упамекано и теперь считает приоритетом переговоры с 32-летним нападающим.

Спортивный директор чемпионов Германии считает Кейна ключевой фигурой в построении долгосрочного спортивного проекта. Стороны обсуждают финансовые условия нового контракта.

Нынешнее соглашение Гарри с «Баварией» истекает в июне 2027 года.

Кейн перебрался в чемпионат Германии в августе 2023-го из английского «Тоттенхэма». В составе мюнхенского клуба форвард 133 матча, забил 130 голов и оформил 31 ассист.

В сезоне 2025/26 Кейн записал на свой счет 45 результативных ударов и пять голевых передач в 37 играх.