Бавария ведет переговоры с одним из лучших форвардов мира
Мюнхенский клуб намерен продлить сотрудничество с английским нападающим Гарри Кейном
Немецкая «Бавария» планирует сохранить форварда сборной Англии Гарри Кейна и продлить с ним сотрудничество еще на пару сезонов. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Мюнхенский клуб достиг соглашения о пролонгации контракта с защитником Упамекано и теперь считает приоритетом переговоры с 32-летним нападающим.
Спортивный директор чемпионов Германии считает Кейна ключевой фигурой в построении долгосрочного спортивного проекта. Стороны обсуждают финансовые условия нового контракта.
Нынешнее соглашение Гарри с «Баварией» истекает в июне 2027 года.
Кейн перебрался в чемпионат Германии в августе 2023-го из английского «Тоттенхэма». В составе мюнхенского клуба форвард 133 матча, забил 130 голов и оформил 31 ассист.
В сезоне 2025/26 Кейн записал на свой счет 45 результативных ударов и пять голевых передач в 37 играх.
🚨 Bayern are insisting to get new deal done for Harry Kane as next one after Dayot Upamecano.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2026
Bayern want Kane to stay and continue being key part of the project, talks on to understand financial/personal factors.
🎥➕ https://t.co/Ct5JnTu8Zz pic.twitter.com/h2NKp7PG6Y
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович объяснил, почему согласился в свое время работать в «Металлисте»
Самые интересные события 18-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре