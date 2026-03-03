Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фабрегас готовит ад для Интера в Кубке Италии
Италия
03 марта 2026, 05:06 |
Сеск настраивает Комо на подвиг

Наставник «Комо» Франсеск Фабрегас обратился к фанатам с призывом обеспечить мощную поддержку в предстоящем противостоянии с миланским «Интером». Первая игра в рамках полуфинала Кубка Италии запланирована на вторник, 3 марта, на домашнем стадионе «Комо». Ответный поединок пройдет в апреле.

«Завтра наша арена должна превратиться в подобие «Бомбонеры». Нам необходима исключительная атмосфера. Футболисты обязаны заряжать трибуны энергией, а болельщики, уверен, ответят взаимностью и подтолкнут нас вперед.

Только сплотившись как одна семья, мы сможем претендовать на успех. Это ключевое событие, но важно помнить, что судьба путевки в финал решится по итогам двух встреч», – отметил Фабрегас.

Тренер также добавил: «Нам противостоит мощнейший клуб лиги последних лет с выдающимся подбором исполнителей. Мы верим в свой характер и постараемся продемонстрировать качественный футбол.

Нам известны сильные стороны соперника, но мы также ищем их редкие уязвимости. Между матчами будет перерыв в полтора месяца, поэтому завтра критически важно сохранить верность нашему стилю и командному духу».

Справочно: «Бомбонера» – знаменитая домашняя арена аргентинского клуба «Бока Хуниорс», известная своей яростной поддержкой фанатов.

Сеск Фабрегас Комо Интер Милан Кубок Италии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Corriere dello Sport
