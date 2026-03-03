Фабрегас готовит ад для Интера в Кубке Италии
Сеск настраивает Комо на подвиг
Наставник «Комо» Франсеск Фабрегас обратился к фанатам с призывом обеспечить мощную поддержку в предстоящем противостоянии с миланским «Интером». Первая игра в рамках полуфинала Кубка Италии запланирована на вторник, 3 марта, на домашнем стадионе «Комо». Ответный поединок пройдет в апреле.
«Завтра наша арена должна превратиться в подобие «Бомбонеры». Нам необходима исключительная атмосфера. Футболисты обязаны заряжать трибуны энергией, а болельщики, уверен, ответят взаимностью и подтолкнут нас вперед.
Только сплотившись как одна семья, мы сможем претендовать на успех. Это ключевое событие, но важно помнить, что судьба путевки в финал решится по итогам двух встреч», – отметил Фабрегас.
Тренер также добавил: «Нам противостоит мощнейший клуб лиги последних лет с выдающимся подбором исполнителей. Мы верим в свой характер и постараемся продемонстрировать качественный футбол.
Нам известны сильные стороны соперника, но мы также ищем их редкие уязвимости. Между матчами будет перерыв в полтора месяца, поэтому завтра критически важно сохранить верность нашему стилю и командному духу».
Справочно: «Бомбонера» – знаменитая домашняя арена аргентинского клуба «Бока Хуниорс», известная своей яростной поддержкой фанатов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр не воспринимает подобные заявления
Известный тренер – про Пеле