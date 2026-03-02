Только 10 команд топ-5 лиг забили в сезоне 50+ голов в своем чемпионате

10 команд из топ-5 лиг уже достигли отметки в 50+ голов в национальном чемпионате в сезоне 2025/26.

После матчей, сыгранных этого уик-энда, к числу таких клубов присоединились Боруссия Дортмунд (51), Марсель (51) и Манчестер Юнайтед (50).

Лидером среди всех команд продолжает быть мюнхенская Бавария, имеющая в своем активе уже 88 забитых мячей.

Ближайшим преследователем Баварии является Барселона (71), отстающая от немецкого клуба на 17 забитых мячей!

Третьим в рейтинге идет миланский Интер (64).

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате