Только 10 команд топ-5 лиг забили в сезоне 50+ голов в своем чемпионате
После матчей уик-энда к числу таких команд присоединились Боруссия Дортмунд, МЮ и Марсель
10 команд из топ-5 лиг уже достигли отметки в 50+ голов в национальном чемпионате в сезоне 2025/26.
После матчей, сыгранных этого уик-энда, к числу таких клубов присоединились Боруссия Дортмунд (51), Марсель (51) и Манчестер Юнайтед (50).
Лидером среди всех команд продолжает быть мюнхенская Бавария, имеющая в своем активе уже 88 забитых мячей.
Ближайшим преследователем Баварии является Барселона (71), отстающая от немецкого клуба на 17 забитых мячей!
Третьим в рейтинге идет миланский Интер (64).
Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате
- 88 – Бавария
- 71 – Барселона
- 64 – Интер
- 58 – Арсенал
- 57 – Манчестер Сити
- 54 – Реал
- 53 – ПСЖ
- 51 – Боруссия Дортмунд
- 51 – Марсель
- 50 – Манчестер Юнайтед
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о Зинченко
Артем оценил скандальную ситуацию с Колесником и работником ТЦК