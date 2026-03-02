Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 марта 2026, 10:29
Только 10 команд топ-5 лиг забили в сезоне 50+ голов в своем чемпионате

После матчей уик-энда к числу таких команд присоединились Боруссия Дортмунд, МЮ и Марсель

Только 10 команд топ-5 лиг забили в сезоне 50+ голов в своем чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

10 команд из топ-5 лиг уже достигли отметки в 50+ голов в национальном чемпионате в сезоне 2025/26.

После матчей, сыгранных этого уик-энда, к числу таких клубов присоединились Боруссия Дортмунд (51), Марсель (51) и Манчестер Юнайтед (50).

Лидером среди всех команд продолжает быть мюнхенская Бавария, имеющая в своем активе уже 88 забитых мячей.

Ближайшим преследователем Баварии является Барселона (71), отстающая от немецкого клуба на 17 забитых мячей!

Третьим в рейтинге идет миланский Интер (64).

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате

  • 88 – Бавария
  • 71 – Барселона
  • 64 – Интер
  • 58 – Арсенал
  • 57 – Манчестер Сити
  • 54 – Реал
  • 53 – ПСЖ
  • 51 – Боруссия Дортмунд
  • 51 – Марсель
  • 50 – Манчестер Юнайтед
статистика Английская Премьер-лига Серия A Бундеслига Лига 1 (Франция) Ла Лига Бавария Барселона Интер Милан Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Боруссия Дортмунд ПСЖ Марсель
