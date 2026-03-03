Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
03 марта 2026, 09:25 |
3

Иван ГЕЦКО: «В матче с Динамо Ингульцу ловить нечего»

Обладатель Кубка Украины 1992 года в составе «Черноморца» поделился своим видением матчей 1/4 финала

3 Comments
Динамо

Четвертьфинальные поединки нынешнего розыгрыша Кубка Украины растянутся на 14 дней. Сегодня, 3 марта первыми на этой стадии турнира сыграют «Динамо» и «Ингулец», а 17-го числа закроют программу «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».

Своим прогнозом на все кубковые противостояния эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился Иван Гецко, который держал этот трофей над головой в первом турнире в истории Независимой Украины.

03.03.2026

«Динамо» – «Ингулец»

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» не обыграло «Ингулец». Киевляне потихоньку набирают форму, по делу в последнем туре, обыграв «Эпицентр» в Премьер-лиге. Правда, пенальти в том матче арбитр назначил левый, но все равно, это не спасло бы гостей. Поэтому от подопечных Игоря Костюка я жду уверенной победы над командой, которая только готовится к официальным матчам в Первой лиге.

Прогноз – 4:1.

04.03.2026

ЛНЗ – «Буковина»

«В первой части сезона я видел не один матч в исполнении «Буковины», и скажу, что для ЛНЗ – это не подарок. Даже в случае поражения чернивчан никто не осудит. И это развязывает им руки. Для «Буковины», наверное, самая главная задача – это напрямую выйти в УПЛ, но и отказываться бороться за трофей команда не будет. ЛНЗ, в свою очередь, сейчас пребывает не в лучшем психологическом состоянии после домашнего поражения от «Полесья» в чемпионате. Поэтому в этой паре я поставлю на сенсацию».

Прогноз – 1:2.

05.03.2026

«Металлист 1925» – «Локомотив»

«Не думаю, что на этой стадии турнира представитель Второй лиги способен будет сотворить сенсацию в игре с командой, которая, возможно, делает ставку на Кубок, так как через чемпионат харьковчанам вряд ли удастся попасть в еврокубковую зону. Класс исполнителей уж слишком разнится, поэтому кроме как выигрыша «Металлиста 1925», другого результата в этом противостоянии я не жду».

Прогноз – 2:0.

17.03.2026

«Чернигов» – «Феникс-Мариуполь»

«В этой паре, наверное, наиболее сложно определить победителя, так как встретятся две, примерно, равные команды, что и подтверждают их места в турнирной таблице Первой лиги. Команды только готовятся к официальным поединкам, поэтому ждать суперкачественного футбола в этом матче не стоит. Думаю, основное время завершится вничью. Судьба путевки в полуфинал решится в серии 11-метровых».

Прогноз – 1:1.

По теме:
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча
