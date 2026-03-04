Источник: киевское Динамо было вынуждено расстроить Зарю

Матч следующего тура УПЛ луганская «Заря» проведет не на привычной домашней арене имени Лобановского.

Киевское «Динамо» выступает против дополнительных нагрузок на газон, который принял третью игру подряд. Вероятным местом проведения матча станет «Оболонь Арена» в Киеве, ведь этот стадион заявлен луганчанами как резервный.

Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Существует версия, что чрезмерный полив привел к частичному загниванию корней.