Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Источник: киевское Динамо было вынуждено расстроить Зарю

Киевляне отказали в проведении следующего матча на домашней арене

ФК Заря

Матч следующего тура УПЛ луганская «Заря» проведет не на привычной домашней арене имени Лобановского.

Киевское «Динамо» выступает против дополнительных нагрузок на газон, который принял третью игру подряд. Вероятным местом проведения матча станет «Оболонь Арена» в Киеве, ведь этот стадион заявлен луганчанами как резервный.

Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Существует версия, что чрезмерный полив привел к частичному загниванию корней.

Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
