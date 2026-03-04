Украина. Премьер лига04 марта 2026, 01:32 |
208
0
Источник: киевское Динамо было вынуждено расстроить Зарю
Киевляне отказали в проведении следующего матча на домашней арене
04 марта 2026, 01:32 |
208
0
Матч следующего тура УПЛ луганская «Заря» проведет не на привычной домашней арене имени Лобановского.
Киевское «Динамо» выступает против дополнительных нагрузок на газон, который принял третью игру подряд. Вероятным местом проведения матча станет «Оболонь Арена» в Киеве, ведь этот стадион заявлен луганчанами как резервный.
Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Существует версия, что чрезмерный полив привел к частичному загниванию корней.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 марта 2026, 00:14 8
Матч против Вулверхэмптона завершился со счетом 1:2
Футбол | 03 марта 2026, 07:34 5
Футболист хочет найти новый клуб
Футбол | 03.03.2026, 08:09
Футбол | 03.03.2026, 09:04
Футбол | 04.03.2026, 00:57
Комментарии 0
Популярные новости
02.03.2026, 16:23 9
02.03.2026, 20:36 6
03.03.2026, 09:40
02.03.2026, 01:32 5
02.03.2026, 06:15 1
02.03.2026, 10:10 29
02.03.2026, 13:22 1
02.03.2026, 00:05 7