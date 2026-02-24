Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Владимир Зверов о том, почему со стадионом в Киеве возникли проблемы
Известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского.
«Пообщавшись со специалистами по агрономии, могу сказать, что, возможно, корни газона немного подгнили. Его подстригали коротко и интенсивно поливали для быстрого футбола. Существует версия, что чрезмерный полив привел к частичному загниванию корешков.
Для восстановления нужно подсеять свежую траву, добавить химикаты и подогрев. Восстановление газона может занять около месяца, то есть до паузы на мартовские матчи сборных», — отмечает источник.
