Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 07:01 | Обновлено 24 февраля 2026, 07:02
Источник: Динамо допустило роковую ошибку

Владимир Зверов о том, почему со стадионом в Киеве возникли проблемы

Источник: Динамо допустило роковую ошибку
стадион Динамо им. Валерия Лобановского

Известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

«Пообщавшись со специалистами по агрономии, могу сказать, что, возможно, корни газона немного подгнили. Его подстригали коротко и интенсивно поливали для быстрого футбола. Существует версия, что чрезмерный полив привел к частичному загниванию корешков.

Для восстановления нужно подсеять свежую траву, добавить химикаты и подогрев. Восстановление газона может занять около месяца, то есть до паузы на мартовские матчи сборных», — отмечает источник.

Владимир Зверов Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
 Помилився агроном, а не Динамо. 
Ответить
+4
Falko
Ігоре Михайловичу, Бріфа вже звільнено? З вимогою повернути 20 млн чи без?
Ответить
+1
Gargantua
грибок то капец. надо снимать грунт и пересаживать. фунгициды это на месяцы возня.
Ответить
0
BekXan
Ні це те саме поле показує в якому стані сам клуб.Всі ланки включаючи працівників.
Ответить
-2
AK.228
20лямов впустую 
Ответить
-2
Перший Серед Рівних в бані
Ищите на весну новый стадион клоуны.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Fan DynamoKyiv
Такие ошибки совершать нельзя. Вся наша фанатская семья видела, как Динамо Киев играло не на футбольном поле, а на курорте «Грязи-СПА» против Рух Львов.
Мяч плыл. Игроки ныряли. Комментатор осваивал термин аквафутбол. Где-то в сторонке грустил трактор и вспоминал лучшие годы.
Спасибо федерации, что не засчитали нам техническое поражение за то, что наши ребята не взяли с собой ласты, маски и лодку. В следующий раз учтём - добавим в заявку спасателей и гидрокостюмы. А теперь серьёзное предложение : Давайте всей фанатской семьёй Динамо Киев приедем на стадион с одеялами, пледами, термосами и добрым словом. Станем вокруг поля, укутаем газон, нальём ему горячего чая и скажем: Поле, родненькое, держись. Весна близко🤍💙
Ответить
-5
