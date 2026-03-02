Ямаль превзошел рекорд Ла Лиги, державшийся с сезона 1929/30

18-летний игрок Барселоны Ламин Ямаль установил новый рекорд испанской Ла Лиги по количеству голов, забитых в одном сезоне игроком до 19 лет.

После хет-трика в матче 26-го тура против Вильярреала в активе молодого испанца стало 13 голов в сезоне 2025/26.

Таким образом, забив 13 голов, молодой испанец превзошел достижение Хосе Ирарагорри, которое держалось с сезона 1929/30! Тогда игрок Атлетика в возрасте 18 лет отличился 12-ю голами.

Игроки до 19 лет с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне Ла Лиги.

13 – Ламин Ямаль (Барселона), 2025/26, 18 лет

12 – Хосе Ирарагорри (Атлетик), 1929/30, 18 лет

10 – Боян Кркич (Барселона), 2007/08, 17 лет

10 – Пабло Помбо (Расинг), 1933/34, 18 лет

9 – Ламин Ямаль (Барселона), 2024/25, 17 лет

9 – Рауль (Реал), 1994/95, 18 лет

8 – Хосе Антонио Реес (Севилья), 2001/02, 18 лет

8 – Миро (Расинг), 1986/87, 18 лет

8 – Сабино Баринага (Реал), 1940/41, 18 лет

7 – Ансу Фати (Барселона), 2019/20, 17 лет