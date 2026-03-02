Ямаль превзошел рекорд Ла Лиги, державшийся с сезона 1929/30

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 марта 2026, 20:54 | Обновлено 02 марта 2026, 20:55
Впервые в истории чемпионата Испании игрок в возрасте до 19 лет забил 13 голов в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

18-летний игрок Барселоны Ламин Ямаль установил новый рекорд испанской Ла Лиги по количеству голов, забитых в одном сезоне игроком до 19 лет.

После хет-трика в матче 26-го тура против Вильярреала в активе молодого испанца стало 13 голов в сезоне 2025/26.

Таким образом, забив 13 голов, молодой испанец превзошел достижение Хосе Ирарагорри, которое держалось с сезона 1929/30! Тогда игрок Атлетика в возрасте 18 лет отличился 12-ю голами.

Игроки до 19 лет с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне Ла Лиги.

  • 13 – Ламин Ямаль (Барселона), 2025/26, 18 лет
  • 12 – Хосе Ирарагорри (Атлетик), 1929/30, 18 лет
  • 10 – Боян Кркич (Барселона), 2007/08, 17 лет
  • 10 – Пабло Помбо (Расинг), 1933/34, 18 лет
  • 9 – Ламин Ямаль (Барселона), 2024/25, 17 лет
  • 9 – Рауль (Реал), 1994/95, 18 лет
  • 8 – Хосе Антонио Реес (Севилья), 2001/02, 18 лет
  • 8 – Миро (Расинг), 1986/87, 18 лет
  • 8 – Сабино Баринага (Реал), 1940/41, 18 лет
  • 7 – Ансу Фати (Барселона), 2019/20, 17 лет
По теме:
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Хетафе
Реал выступил с официальным заявлением о травме Мбаппе
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
