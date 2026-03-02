Дело на сотни тысяч. ФК Днепр подал в суд на СК Днепр-1
Спортклубовцы должны более 400 тысяч гривен
ФК «Днепр» подал судебный иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области против СК «Днепр-1»:
«16.02.2026 в Хозяйственный суд Днепропетровской области поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Днепр», по содержанию которого заявитель просит суд признать денежные требования Общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Днепр» к должнику Общества с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Днепр-1» в сумме 435 377,97 грн., из которых: основной долг – 429 321,97 грн., расходы по уплате судебного сбора – 6 056,00 грн.
В соответствии с ч.1 ст.2 Кодекса Украины о процедурах банкротства производство по делам о банкротстве регулируется настоящим Кодексом, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, другими законами Украины».
В настоящее время СК «Днепр-1» не выступает в чемпионатах Украины и имеет 11 трансферных банов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цыганык возмущен ситуацией со стадионом в Ужгороде
Мирон Богданович объяснил, почему согласился в свое время работать в «Металлисте»