Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дело на сотни тысяч. ФК Днепр подал в суд на СК Днепр-1
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 20:47 |
795
1

Дело на сотни тысяч. ФК Днепр подал в суд на СК Днепр-1

Спортклубовцы должны более 400 тысяч гривен

02 марта 2026, 20:47 |
795
1 Comments
Дело на сотни тысяч. ФК Днепр подал в суд на СК Днепр-1
СК Днепр-1

ФК «Днепр» подал судебный иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области против СК «Днепр-1»:

«16.02.2026 в Хозяйственный суд Днепропетровской области поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Днепр», по содержанию которого заявитель просит суд признать денежные требования Общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Днепр» к должнику Общества с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Днепр-1» в сумме 435 377,97 грн., из которых: основной долг – 429 321,97 грн., расходы по уплате судебного сбора – 6 056,00 грн.

В соответствии с ч.1 ст.2 Кодекса Украины о процедурах банкротства производство по делам о банкротстве регулируется настоящим Кодексом, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, другими законами Украины».

В настоящее время СК «Днепр-1» не выступает в чемпионатах Украины и имеет 11 трансферных банов.

По теме:
Капитан Колоса объяснил, за счет чего ковалевцы переиграли Карпаты
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Просьба Реброва. УПЛ перенесет топовый матч чемпионата
Днепр-1 Днепр суд судебный иск финансы долги банкротство Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 02 марта 2026, 17:50 16
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»

Цыганык возмущен ситуацией со стадионом в Ужгороде

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02 марта 2026, 08:10 13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»

Мирон Богданович объяснил, почему согласился в свое время работать в «Металлисте»

АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
Бокс | 02.03.2026, 08:45
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02.03.2026, 08:42
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Футбол | 02.03.2026, 17:55
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Один зомбі хоче вирвати мозок у іншого)
Ответить
0
Популярные новости
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
28.02.2026, 19:28
Бокс
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 7
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 15
Футбол
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 43
Футбол
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем