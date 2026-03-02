Дело на сотни тысяч. ФК Днепр подал в суд на СК Днепр-1

ФК «Днепр» подал судебный иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области против СК «Днепр-1»:

«16.02.2026 в Хозяйственный суд Днепропетровской области поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Днепр», по содержанию которого заявитель просит суд признать денежные требования Общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Днепр» к должнику Общества с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Днепр-1» в сумме 435 377,97 грн., из которых: основной долг – 429 321,97 грн., расходы по уплате судебного сбора – 6 056,00 грн.

В соответствии с ч.1 ст.2 Кодекса Украины о процедурах банкротства производство по делам о банкротстве регулируется настоящим Кодексом, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, другими законами Украины».

В настоящее время СК «Днепр-1» не выступает в чемпионатах Украины и имеет 11 трансферных банов.