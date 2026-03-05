Маркевич назвал главную ошибку боссов ЛНЗ: «Они выглядели солиднее»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал черкасский ЛНЗ за матч против Полесья. Специалист не понимает, зачем продали Проспера Оба

– Центральной игрой тура был матч между ЛНЗ и Полесьем. Вы уже сказали, что не ожидали, что команда Виталия Пономарева «так легко» проигрывает ребятам Руслана Ротаня, но вопрос в другом: а не поколеблет ли это фиаско черкасцев, не станет судным в чемпионской погоне с Шахтером, который уже воспользовался осечкой главного конкурента?

– К матчу против Полесья ЛНЗ подходил лидером УПЛ, но что продемонстрировала черкасская команда? За весь матч они не создали почти ни одного реального момента у ворот житомирян, разве что гол можно вспомнить. Все! Как-то неубедительно смотрелась команда Пономарева. Вроде бы и выглядит физически готовой, но не хватает ей класса. На фоне ЛНЗ Полесье выглядело солиднее.

Я так думаю, что бы то ни было, а в первой четверке ЛНЗ все же финиширует, а может, и в призерах, если снова будет демонстрировать уровень, как в первой половине сезона.

– И если в команде найдется новый лидер, по-моему, потому что старый – Проспер Оба – пошел в Шахтер, а достойного изменения по себе не оставил. Неплохо сейчас выглядит Марк Ассинор – три матча – три гола, но надолго ли его энтузиазма хватит?

– Продажа Оба – это был неправильный шаг со стороны ЛНЗ, ошибка, по-моему, но так решило руководство черкасцев, им виднее, что уже теперь говорить… Будто команда и усилилась зимой – купили Твердохлеба и Микитишина, но пока ребята еще не до конца прижились в команде, – сказал Маркевич.