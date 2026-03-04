Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Он будет одним из лучших игроков Украинской Премьер-лиги»
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 09:19 |
МАРКЕВИЧ: «Он будет одним из лучших игроков Украинской Премьер-лиги»

Известный тренер отреагировал на возвращение опытного полузащитника Тараса Степаненко

МАРКЕВИЧ: «Он будет одним из лучших игроков Украинской Премьер-лиги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал возвращение известного полузащитника Тараса Степаненко, который договорился о сотрудничестве с «Колосом»:

«Учитывая нынешний уровень нашего чемпионата, Степаненко будет одним из лучших игроков Украинской Премьер-лиги. Реальное усиление для команды из Ковалевки и на поле, и за его пределами.

Он не просто в футбол будет играть, а еще и при этом будет учить молодежь «Колоса» на собственном опыте, как на самом деле нужно относиться к игре. Такие футболисты в Премьер-лиге нужны однозначно.

У Тараса невероятная работоспособность, жажда борьбы, мастерство от него никуда не делось – мало ныне таких футболистов именно в Украине. Думаю, пару сезонов он еще точно может спокойно поиграть, чего ему и желаю», – признался Маркевич.

В нынешнем сезоне полузащитник защищал цвета турецкого «Эюпспора», в составе которого провел девять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

Последним клубом Степаненко в Украине был донецкий «Шахтер», где он выступал до февраля 2025-го. В футболке «горняков» полузащитник сыграл 440 поединков, забил 30 мячей и оформил 25 ассистов.

В активе Тараса – 87 матчей в составе сборной Украины и четыре результативных удара. Трансферная стоимость 36-летнего футболиста составляет 500 тысяч евро.

По теме:
ОФІЦІЙНО. Чорноморець попрощався з черговим українцем
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Луческу посоветовал Динамо приобрести легионера. Киевский клуб согласился
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Тарас Степаненко Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Комментарии
