Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»

Новичок Полесья Игорь Краснопир, который в первых двух матчах в новой команде забил гол и сделал ассист, уверен, что коллектив способен уже бороться за титул.

«Покусать Шахтер в битве за титул? Это наша цель. Задача Полесья – чемпионский титул. Только большие цели, и это то, чего мы хотим. Будем делать все, чтобы до конца быть на ходу».

«Все покажет конец чемпионата, куда мы дошли», – сказал Краснопир.

Полесье идет на третьей позиции УПЛ с отставанием от Шахтера на 5 очков.