Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 17:55 | Обновлено 02 марта 2026, 18:30
629
1

Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»

Форвард команды нацелен на титул

02 марта 2026, 17:55 | Обновлено 02 марта 2026, 18:30
629
1 Comments
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
ФК Полесье. Игорь Краспопир

Новичок Полесья Игорь Краснопир, который в первых двух матчах в новой команде забил гол и сделал ассист, уверен, что коллектив способен уже бороться за титул.

«Покусать Шахтер в битве за титул? Это наша цель. Задача Полесья – чемпионский титул. Только большие цели, и это то, чего мы хотим. Будем делать все, чтобы до конца быть на ходу».

«Все покажет конец чемпионата, куда мы дошли», – сказал Краснопир.

Полесье идет на третьей позиции УПЛ с отставанием от Шахтера на 5 очков.

По теме:
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Тренер аутсайдера: «Будем набирать очки с Динамо, Кривбассом и Карпатами»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Игорь Краснопир Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Футбол | 02 марта 2026, 14:30 6
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Известный украинский клуб может прекратить свое существование

Мужская и женская команда «Ворсклы» с высокой вероятностью не доиграют нынешний сезон

Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02 марта 2026, 15:01 0
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 марта и начнется в 22:00 по Киеву

Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01.03.2026, 16:31
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних в бані
Подаруйте Ігорю губозакаточну машинку на 8 березня.
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем