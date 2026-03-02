Украина. Премьер лига02 марта 2026, 17:55 | Обновлено 02 марта 2026, 18:30
629
1
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Форвард команды нацелен на титул
Новичок Полесья Игорь Краснопир, который в первых двух матчах в новой команде забил гол и сделал ассист, уверен, что коллектив способен уже бороться за титул.
«Покусать Шахтер в битве за титул? Это наша цель. Задача Полесья – чемпионский титул. Только большие цели, и это то, чего мы хотим. Будем делать все, чтобы до конца быть на ходу».
«Все покажет конец чемпионата, куда мы дошли», – сказал Краснопир.
Полесье идет на третьей позиции УПЛ с отставанием от Шахтера на 5 очков.
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Подаруйте Ігорю губозакаточну машинку на 8 березня.
