Лидер Первой лиги потерял новичка перед игрой с ЛНЗ в Кубке
«Буковина» тренируется в Ужгороде
Лидер Первой лиги завершил подготовку к четвертьфиналу Кубка Украины.
Как стало известно Sport.ua, в кубковом противостоянии с ЛНЗ Сергей Шищенко четвертого марта не сможет рассчитывать на «зимнего» новичка Олега Ильина.
В последнем спарринге на закарпатском сборе – с второлиговыми «Вильховцами» он травмировал руку и уже вернулся в Черновцы для прохождения дополнительного медобследования.
Черновицкая команда отправится в Черкассы непосредственно из Ужгорода. У нее будет и группа поддержки. ФК «Буковина» зарезервировал для своих болельщиков 100 билетов.
Ранее были определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины.
