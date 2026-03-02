Лидер Первой лиги потерял новичка перед игрой с ЛНЗ в Кубке

Лидер Первой лиги завершил подготовку к четвертьфиналу Кубка Украины.

Как стало известно Sport.ua, в кубковом противостоянии с ЛНЗ Сергей Шищенко четвертого марта не сможет рассчитывать на «зимнего» новичка Олега Ильина.

В последнем спарринге на закарпатском сборе – с второлиговыми «Вильховцами» он травмировал руку и уже вернулся в Черновцы для прохождения дополнительного медобследования.

Черновицкая команда отправится в Черкассы непосредственно из Ужгорода. У нее будет и группа поддержки. ФК «Буковина» зарезервировал для своих болельщиков 100 билетов.

Ранее были определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины.