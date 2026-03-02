Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 36 пенальти, которые Роналду не реализовал за карьеру. Против каких команд?
Другие новости
02 марта 2026, 10:48 | Обновлено 02 марта 2026, 10:49
24
0

36 пенальти, которые Роналду не реализовал за карьеру. Против каких команд?

Малага остается самой нефартовой командой для португальца

02 марта 2026, 10:48 | Обновлено 02 марта 2026, 10:49
24
0
36 пенальти, которые Роналду не реализовал за карьеру. Против каких команд?
Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду не реализовал свой 36-й пенальти в карьере.

Произошло это в матче 24 тура Саудовской Аравии против клуба Аль-Фейха.

На этот счет вспомним всех соперников, против которых Роналду не смог реализовать пенальти.

Малага является клубом, в матчах против которого португалец не забил наибольшее количество пенальти (4), а Диего Алвес – вратарем (3 в составе Альмерии и Валенсии).

Интересным фактом является то, что Роналду не реализовал за свою карьеру 36 одиннадцатиметровых ударов, а до 1000 голов португальцу не хватает только 35.

Незабитые пенальти в карьере Криштиану Роналду (36)

  • Аль-Фейха (Орландо Москера)
  • Аль-Фатех (Амин Аль-Бухари)
  • Сборная Ирландии (Каомин Келлехер)
  • Аль-Халей (Раед Озайби)
  • Сборная Дании (Каспер Шмайхель)
  • Аль-Таун (Маилсон)
  • Сборная Словении (Ян Облак)
  • Мидлсбро (Джо Ламли)
  • Сборная Ирландии (Гавин Базуна)
  • Интер (Самир Ханданович)
  • Аталанта (Пьерлуиджи Голлини)
  • Сампдория (Эмиль Аудеро)
  • Милан (Джанлуиджи Доннарумма)
  • Кьево (Стефано Соррентино)
  • Сборная Ирана (Алиреза Бейранванд)
  • Малага (Роберто)
  • Валенсия (Диего Алвес)
  • Сборная Латвии (Андрис Ванинс)
  • Алавес (Фернандо Пачеко)
  • Сборная Австрии (Роберт Альмер)
  • Сборная Болгарии (Владислав Стоянов)
  • Севилья (Серхио Рико)
  • Малага (Карлос Камни)
  • Реал Сосьедад (Джеронимо Рулли)
  • Валенсия (Диего Алвес)
  • Малага (Карлос Камни)
  • Лудогорец (Владислав Стоянов)
  • Копенгаген (Йохан Сельберг-Виланд)
  • Малага (Вилли Кабальеро)
  • Сборная Турции (Волкан Демирел)
  • Атлетик (Горькая Ираисос)
  • Альмерия (Диего Алвес)
  • Барселона (Виктор Вальдес)
  • Вест Хэм Юнайтед (Роб Грин)
  • Уиган (Крис Киркленд)
  • Сборная Дании (Томас Соренсен)
По теме:
Что случилось с легендой? Жезуш рассказал, почему срочно заменил Роналду
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1. Дьявольский камбек. Видео голов и обзор
Карпаты – Колос – 0:1. Удаление и 2 пенальти. Видео голов и обзор матча
статистика Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Федецкий отреагировал на «бусификацию» в Украине
Футбол | 02 марта 2026, 03:32 3
Артем Федецкий отреагировал на «бусификацию» в Украине
Артем Федецкий отреагировал на «бусификацию» в Украине

Артем оценил скандальную ситуацию с Колесником и работником ТЦК

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01 марта 2026, 09:41 49
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский

Колоше напомнили, что у него нет соответствующего образования

«Матч года для Кудровки, а не для Полтавы». Эксперт – о битве аутсайдеров
Футбол | 02.03.2026, 08:48
«Матч года для Кудровки, а не для Полтавы». Эксперт – о битве аутсайдеров
«Матч года для Кудровки, а не для Полтавы». Эксперт – о битве аутсайдеров
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Футбол | 02.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01.03.2026, 16:31
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 32
Другие виды
УСИК: «Я православный, но этот человек просто болен, шизофреник»
УСИК: «Я православный, но этот человек просто болен, шизофреник»
28.02.2026, 23:23 3
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 104
Другие виды
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем