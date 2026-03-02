36 пенальти, которые Роналду не реализовал за карьеру. Против каких команд?

Криштиану Роналду не реализовал свой 36-й пенальти в карьере.

Произошло это в матче 24 тура Саудовской Аравии против клуба Аль-Фейха.

На этот счет вспомним всех соперников, против которых Роналду не смог реализовать пенальти.

Малага является клубом, в матчах против которого португалец не забил наибольшее количество пенальти (4), а Диего Алвес – вратарем (3 в составе Альмерии и Валенсии).

Интересным фактом является то, что Роналду не реализовал за свою карьеру 36 одиннадцатиметровых ударов, а до 1000 голов португальцу не хватает только 35.

Незабитые пенальти в карьере Криштиану Роналду (36)

Аль-Фейха (Орландо Москера)

Аль-Фатех (Амин Аль-Бухари)

Сборная Ирландии (Каомин Келлехер)

Аль-Халей (Раед Озайби)

Сборная Дании (Каспер Шмайхель)

Аль-Таун (Маилсон)

Сборная Словении (Ян Облак)

Мидлсбро (Джо Ламли)

Сборная Ирландии (Гавин Базуна)

Интер (Самир Ханданович)

Аталанта (Пьерлуиджи Голлини)

Сампдория (Эмиль Аудеро)

Милан (Джанлуиджи Доннарумма)

Кьево (Стефано Соррентино)

Сборная Ирана (Алиреза Бейранванд)

Малага (Роберто)

Валенсия (Диего Алвес)

Сборная Латвии (Андрис Ванинс)

Алавес (Фернандо Пачеко)

Сборная Австрии (Роберт Альмер)

Сборная Болгарии (Владислав Стоянов)

Севилья (Серхио Рико)

Малага (Карлос Камни)

Реал Сосьедад (Джеронимо Рулли)

Валенсия (Диего Алвес)

Малага (Карлос Камни)

Лудогорец (Владислав Стоянов)

Копенгаген (Йохан Сельберг-Виланд)

Малага (Вилли Кабальеро)

Сборная Турции (Волкан Демирел)

Атлетик (Горькая Ираисос)

Альмерия (Диего Алвес)

Барселона (Виктор Вальдес)

Вест Хэм Юнайтед (Роб Грин)

Уиган (Крис Киркленд)

Сборная Дании (Томас Соренсен)