36 пенальти, которые Роналду не реализовал за карьеру. Против каких команд?
Малага остается самой нефартовой командой для португальца
Криштиану Роналду не реализовал свой 36-й пенальти в карьере.
Произошло это в матче 24 тура Саудовской Аравии против клуба Аль-Фейха.
На этот счет вспомним всех соперников, против которых Роналду не смог реализовать пенальти.
Малага является клубом, в матчах против которого португалец не забил наибольшее количество пенальти (4), а Диего Алвес – вратарем (3 в составе Альмерии и Валенсии).
Интересным фактом является то, что Роналду не реализовал за свою карьеру 36 одиннадцатиметровых ударов, а до 1000 голов португальцу не хватает только 35.
Незабитые пенальти в карьере Криштиану Роналду (36)
- Аль-Фейха (Орландо Москера)
- Аль-Фатех (Амин Аль-Бухари)
- Сборная Ирландии (Каомин Келлехер)
- Аль-Халей (Раед Озайби)
- Сборная Дании (Каспер Шмайхель)
- Аль-Таун (Маилсон)
- Сборная Словении (Ян Облак)
- Мидлсбро (Джо Ламли)
- Сборная Ирландии (Гавин Базуна)
- Интер (Самир Ханданович)
- Аталанта (Пьерлуиджи Голлини)
- Сампдория (Эмиль Аудеро)
- Милан (Джанлуиджи Доннарумма)
- Кьево (Стефано Соррентино)
- Сборная Ирана (Алиреза Бейранванд)
- Малага (Роберто)
- Валенсия (Диего Алвес)
- Сборная Латвии (Андрис Ванинс)
- Алавес (Фернандо Пачеко)
- Сборная Австрии (Роберт Альмер)
- Сборная Болгарии (Владислав Стоянов)
- Севилья (Серхио Рико)
- Малага (Карлос Камни)
- Реал Сосьедад (Джеронимо Рулли)
- Валенсия (Диего Алвес)
- Малага (Карлос Камни)
- Лудогорец (Владислав Стоянов)
- Копенгаген (Йохан Сельберг-Виланд)
- Малага (Вилли Кабальеро)
- Сборная Турции (Волкан Демирел)
- Атлетик (Горькая Ираисос)
- Альмерия (Диего Алвес)
- Барселона (Виктор Вальдес)
- Вест Хэм Юнайтед (Роб Грин)
- Уиган (Крис Киркленд)
- Сборная Дании (Томас Соренсен)
Cristiano Ronaldo has missed just 36 penalties out of 217 taken in his career. 😲🎯— Sportskeeda Football (@skworldfootball) March 1, 2026
Ice in his veins. 🥶🐐
