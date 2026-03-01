28 февраля Аль-Наср на вызде одолел Аль-Фейху в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 со счетом 3:1.

Голами в составе всемирного клуба отличились Садио Мане, Орландо Москера (автогол) и Абдулла Аль-Хамдан.

41-летний звездный португальский форвард Криштиану Роналду на 11-й минуте встречи не сумел реализовать пенальти.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 24-й тур, 28 февраля

Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3

Голы: Аль-Амри, 45+2 (автогол) – Мане, 72, Москера, 80 (автогол), Аль-Хамдан, 85

Видеообзор матча