Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3. Как Роналду не забил пенальти. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фейха
28.02.2026 21:00 – FT 1 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3. Как Роналду не забил пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26

Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3. Как Роналду не забил пенальти. Видео голов
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

28 февраля Аль-Наср на вызде одолел Аль-Фейху в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 со счетом 3:1.

Голами в составе всемирного клуба отличились Садио Мане, Орландо Москера (автогол) и Абдулла Аль-Хамдан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

41-летний звездный португальский форвард Криштиану Роналду на 11-й минуте встречи не сумел реализовать пенальти.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 24-й тур, 28 февраля

Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3

Голы: Аль-Амри, 45+2 (автогол) – Мане, 72, Москера, 80 (автогол), Аль-Хамдан, 85

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулла Аль-Хамдан (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
80’
ГОЛ ! Автогол забил Орландо Москера (Аль-Фейха).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
45’
ГОЛ ! Автогол забил Абдулла Аль-Амри (Аль-Наср Эр-Рияд).
чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор Криштиану Роналду пенальти Садио Мане Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
