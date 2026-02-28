Незабитый пенальти Роналду: Аль-Наср в гостях обыграл Аль-Фейху

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейху» в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Поединок завершился ос счетом 1:3.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хоть Криштиану Роналду и не реализовал пенальти на старте матча, но гости все равно вышли победителями противостояния.

Чемпионат Саудовской Аравии. 24-й тур

Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3

Голы: Аль-Амри, 45+2 (пенальти) – Мане, 72, Москера, 80 (автогол), Аль-Хамдан, 85

Аль-Нажма – Аль-Холуд – 1:3

Голы: Назаро, 39 – Аббас, 14, Бассогог, 64 (пенальти), Нгуен, 90+2

Аль-Кадисия – Аль-Таавун – 1:1

Голы: Ретеги, 45+4 (пенальти) – Петков, 17

Неом – Аль-Холуд – 1:2

Голы: Райан Месси, 12 – Бахебри, 4, 39

Удаление: Аль-Давсари, 89